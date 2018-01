VIDEO: Brujo Mayor de México da sus predicciones para 2018

Predice el triunfo de Meade y la legalización de los "soñadores"

MÉXICO – El aspirante del PRI, José Antonio Meade, será el nuevo presidente mexicano; Alemania ganará el mundial de fútbol, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará un convenio para legalizar la situación migratoria de los “soñadores”, predijo hoy el Brujo Mayor de México.

En su tradicional rueda de prensa de inicio de año, también vaticinó que el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso en EEUU, estará muy enfermo.

“Yo no tengo ningún partido, yo no tengo ningún candidato y no le voy a ningún equipo de fútbol”, aclaró el brujo antes de contestar por más de una hora todo tipo de preguntas sobre sus predicciones para 2018, relacionadas con temas políticos, deportivos, de espectáculos y de desastres naturales.

Mediante la lectura del tarot clásico, Antonio Vázquez, mejor conocido como el Brujo Mayor, predijo que Meade, actual precandidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), será quien gane las elecciones presidenciales de México, que se realizarán el 1 de julio de este año.

“El señor Meade va a ser el presidente; no quiere decir que no va a tener competencia, no quiere decir que no va a haber broncas”, señaló el brujo respecto al proceso electoral de México.

En el mismo tenor político, el brujo mostró la carta de una princesa de bastos y pronosticó que la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, será quien gane las elecciones de Ciudad de México, donde por primera vez se elegirá un gobernador, figura que reemplazará a la de jefe de Gobierno.

Al hablar de temas internacionales aseguró que Trump firmará un convenio para legalizar la situación migratoria de los jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”.

Trump anunció en septiembre pasado la cancelación del DACA, que impulsó el hoy expresidente Barack Obama en 2012 y que protegía de la deportación a esos jóvenes, y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para que solucionara la situación de al menos 800.000 beneficiados.

El mandatario estadounidense insiste en que no habrá un apoyo a una legislación que le permita a estos inmigrantes legalizarse si no se incluyen en el presupuesto de la nación fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

En los temas deportivos el brujo señaló que la selección mexicana de fútbol “la pasará muy bien en (el mundial de) Rusia”; sin embargo, no logrará clasificar a una segunda ronda de partidos y será Alemania quien gane el torneo de este año, donde precisamente México se enfrentará a dicho país europeo en su primer partido.

Respecto a los desastres naturales, Vázquez afirmó que las “costas de Chile van a desaparecer” debido a los efectos del cambio climático y descartó que en México se registre un temblor este año.

Antes de concluir su conferencia de prensa, el Brujo Mayor también habló sobre el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York en EE.UU., y predijo que dicho personaje estará muy mal de salud este año y podría morir en 2019.