Ser un buen padre

Cuando estoy en el autobús o en el metro me pongo a observar a los padres con sus hijos. A menudo veo una madre gritándole a su hijo sin ninguna razón, otra agarrando el brazo de su hija para echarla de un lado, y un padre avergonzando a su hijo cuando se ríe de él o lo llama por nombres. Esto no es criar bien. Se trata de un padre tratando de controlar en vez de enseñarle al hijo el autocontrol.

Nuestro trabajo como padres no es controlar a nuestros hijos sino enseñarles como controlarse a si mismos. ¿Cómo lo hacemos?

En primer lugar, debemos modelar el comportamiento que queremos ver. Si queremos que nuestro hijo tenga paciencia, tenemos que demostrar paciencia. No debemos manipular a nuestros niños para que hagan lo que queremos, sino debemos demostrar con nuestra propia conducta lo que queremos ver en ellos.

En segundo lugar, no debemos intimidar. Gritar y golpear y asustar a los niños con el fin de que se comporten bien no les va a enseñar nada más que como golpear, gritar y tener miedo. Un buen padre dirige a su hijo a través de la vida, no lo intimida.

Tercero, debemos apoyar a nuestros hijos, no hacer que se sientan avergonzados. Señalar cada defecto que su hija tiene a sus amigas, profesores, primos, tíos, o otros familiares no va ha corregir el defecto. En su lugar busque por el apoyo que su hija necesita y déselo para que ella pueda corregir su comportamiento. Si su hija está fallando una clase, llamándola estúpida o anunciándolo al mundo entero sólo empeorará su fracaso. En vez, busque un programa de tutoría o pídale al maestro más ayuda. Deje que su hija sepa que usted va a ayudarla a resolver este problema.

Finalmente, anime a su hijo y no lo amenace. Las amenazas sólo funcionan si realmente vas a darle seguimiento. ¿Cuál es el punto de decir que le va quitar su teléfono si no lo hace? Después de cierta edad las amenazas serán más difíciles de cumplir, por eso es mejor animar a su hijo hacia el comportamiento que desea.

La tarea más grande que usted puede lograr en su vida es criar a un niño a ser un adulto productivo. Tome en serio esta tarea y con dedicación para hacer todo lo posible para hacerlo bien. El futuro de su hijo depende de ello.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

