Con reseñas en Yelp identifican brotes de enfermedades alimenticias en NYC

Autoridades de Salud de Nueva York recurren a la tecnología informática para descubrir intoxicaciones causadas por comida desde 2012

Los epidemiólogos del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) no se han conformado sólo con las quejas que se reciben en la línea telefónica 311 para rastrear e investigar los brotes de enfermedades alimenticias que aquejan a los neoyorquinos.

Gracias a un sistema computarizado creado en conjunto con expertos del Department of Computer Science de la Columbia University, los epidemiólogos del DOHMH han identificado 10 brotes de enfermedades alimenticias ocurridas desde el 2012.

Según el anuncio hecho este miércoles, para rastrear las enfermedades transmitidas por la comida, el DOHMH se basó en el sistema informático lanzado en 2012, el cual registra las intoxicaciones alimentarias basándose en palabras claves que aparecen en las reseñas de restaurantes que aparecen en la popular página de internet Yelp.

Con esta nueva tecnología, el personal del DOHMH ha podido identificar aproximadamente 1,500 quejas de personas en la ciudad de Nueva York que han sido afectadas por este tipo de enfermedades cada año, con lo que se han totalizado 8,523 reclamos desde el 2012.

“Trabajando con nuestros socios en la Columbia University, el Departamento de Salud continúa expandiendo su capacidad de vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos,” dijo la comisionada de Salud, la doctora Mary T. Bassett.

“Hoy no solo observamos las quejas de 311, sino que también supervisamos los sitios en línea y las redes sociales“, agregó la funcionaria, quien enfatizó que el DOHMH realiza seguimiento de todos los reportes de enfermedades transmitidas por los alimentos, ya sea que se informen a través del 311, Yelp o mediante informes de proveedores de atención médica.

Según un comunicado del DOHMH, desde 2012, se ha identificado e investigado aproximadamente 28,000 sospechas de enfermedades transmitidas por alimentos en toda la ciudad.

Las mejoras en el sistema informático para identificar este tipo de enfermedades son el tema de un estudio conjunto publicado esta semana por el la revista Journal of the American Medical Informatics Association. El DOHMH anunció que continuará expandiendo dicho sistema junto al Columbia University para incluir redes sociales como Twitter, que fue agregado en 2016. Esto –agregaron– permite identifcar e investigar brotes que de otra manera no se detectarían.

“La recolección de información efectiva sobre enfermedades transmitidas por los alimentos en las redes sociales es de gran importancia. Los sitios en línea de reseña de restaurantes son populares y muchas personas tienen más probabilidades de hablar de incidentes de intoxicación en dichos sitios que en los canales gubernamentales oficiales “, dijeron Luis Gravano y Daniel Hsu, coautores del estudio y profesores de Computer Science and Engineering en Columbia.

Cada año, miles de neoyorquinos se enferman al consumir alimentos o bebidas que están contaminados con bacterias, virus o parásitos. Las fuentes más comunes de intoxicación incluyen carne cruda o poco cocida, aves, huevos, mariscos, leche no pasteurizada, frutas y verduras.

El inicio de los síntomas y la duración de la enfermedad dependen del tipo de microbio presente en el alimento y de cuánto se ingiere. Por lo general se presentan vómitos, diarrea y calambres estomacales. Si usted sospecha que se enfermó después de comer o beber un producto contaminado, llame al 311 o puede enviar un formulario de queja al DOHMH por internet. Pero si experimenta fiebre alta (más de 101.5° F), sangre en las heces, vómitos prolongados, deshidratación o diarrea durante más de tres días, debe llamar a su médico de inmediato.

Enfermedades comunes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan que hay 48 millones de enfermedades y 3,000 muertes causadas por el consumo de alimentos contaminados en EEUU cada año.