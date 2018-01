Buika: ‘Voy a Nueva York con el corazón abierto’

La cantante española presentará su álbum 'Para mi', como parte de la agenda del Winter JazzFest

La cantautora española Concha Buika asegura que su vida profesional ha estado marcada por un constante fluir de sorpresas. Afirma que la clave radica en que nunca se ha hecho expectativas de nada, por eso todavía muestra asombro al hablar de su nominación, por el disco ‘Para mí’, en la próxima entrega del Grammy anglosajón.

“Siempre me sentí muy torpe para todo y en algún momento me dijeron que sonaba como un perro cantando, que lo hacía muy mal. Nunca faltó quien dijera algo para desanimarme, por eso aprendí a trabajar, libre, sin ataduras, sin expectativas. Sobre el Grammy sólo puedo decir que creo que en la academia (Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias) están como una cabra, que están muy locos para haberme nominado”, comenta entre risas, la artista que realizará el debut de ‘Para mí’ mañana en The Town Hall, como parte de la agenda del Winter JazzFest.

María Concepción Balboa Buika, que incluye en su bagaje un Grammy Latino por su álbum ‘El último trago’, cuenta que su nuevo disco habla de la necesidad de sacar tiempo para disfrutar de las cosas más simples de la vida o incluso para no hacer nada, una alternativa que para ella resulta igual de gratificante.

“Estamos siempre muy pendientes del celular, de todo lo que nos rodea y sacamos muy poco tiempo para nosotros mismos. A mí en lo particular me place desconectarme de todo y no hacer nada, ver televisión, acostarme y mirar al techo sin hacerme preguntas, rascarme el cuerpo con toda libertad, si me place, todas esas pequeñeces que hacen mejor un día, la vida misma”, agrega la artista nacida en Palma de Mallorca de padres africanos.

Buika, también poeta, además de escribir cinco canciones que se incluyen en el álbum, del que se extraen títulos como ‘Hijos de la luna’ y Dios de la nada’, tiene además crédito en la producción del disco. Explica aunque ama el trabajo en equipo y ha tenido oportunidad de trabajar con grandes productores, y pisar en este terreno le ha traído una alta dosis de satisfacción.

“He trabajado con productores que me encantan y que admiro, pero esta sensación de independencia y de meterme en este campo que puede parecer tan intimidante y tan complicado, como un juego de ajedrez, me emociona mucho. También he aprendido a dejarme llevar por la intuición siempre que lo he hecho me ha traído buenos resultados”, comenta Buika que mezcla en sus canciones ritmos tan diversos como el jazz, jazz latino, flamenco, soul, reggae y pop.

Durante su concierto en la ciudad, Buika tendrá como invitados especiales a la cantautora y guitarrista chilena Camila Meza y a la orquesta Néctar. Asegura que será una noche especial y llena espontaneidad.

“Voy a Nueva York con el corazón abierto, sin hacerme ideas de nada, sin preparar nada. He visitado muchas veces Nueva York, pero llego y siempre tengo esa sensación de que es la primera vez que voy y salgo a caminar sin rumbo fijo y con unas ganas enormes de explorarlo todo. Es algo que repito continuamente en cada viaje a Nueva York. Me place mucho, por ejemplo, observar la gente, redescubrir calles y sobre todo apreciar jóvenes talentos, y la ciudad está llena de eso, de grandes artistas”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto de Concha Buika

Dónde: The Town Hall, 123 West, calle 43

Cuándo: Viernes 12, a las 8 p.m.

Entradas: Desde $40

Información: http://www.ticketmaster.com y http://www.thetownhall.org