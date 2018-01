Eric Abidal aclara su confesión sobre el mensaje de Messi cuando padeció cáncer

El ex futbolista francés había hablado sobre el tema en una entrevista televisiva que se hizo viral

Las declaraciones de Eric Abidal sobre Lionel Messi se viralizaron. El francés ex Barcelona, en una entrevista con el Canal+ de Francia, contó que la Pulga le había enviado un mensaje tras recibir un video suyo desde el hospital, donde se recuperaba de un cáncer de hígado. Muchos medios malinterpretaron las palabras de Leo y el ex futbolista francés salió a aclarar sus dichos por Twitter.

“Aclaración: cuando envié el vídeo para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí”, escribió el francés en su cuenta de Twitter, arrobando a un programa de TV español y a su conductor.