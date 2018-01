Gloria Trevi y Alejandra Guzmán anuncian las últimas fechas de su gira Versus World Tour

Los boletos salen a la venta el 19 de enero

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán ya están en la recta final de su exitoso “Versus World Tour” que se extenderá hasta el 14 de abril de 2018.

El cierre del tour arrancará en México con visitas a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Puebla, y continuará su recorrido en Latinoamérica con visitas a Centroamérica, Colombia y Puerto Rico. Los boletos para las fechas de México, Colombia y Puerto Rico ya están a la venta.

Pero el gran final tendrá lugar en Estados Unidos, país en donde la gira comenzó.

Este último tramo incluirá conciertos en California, Nueva York, Texas y otros estados. Y el broche de oro llegará con un show en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 14 de abril.

Los dos íconos regresarán a Los Ángeles después de haber sido las primeras mexicanas en agotar el Staples Center durante dos noches consecutivas. Ahora, juntas por primera vez en el legendario Hollywood Bowl, las dos artistas intentarán hacer historia y romper otro récord de asistencia.

VENTA DE BOLETOS PARA LOS SHOWS EN LOS ESTADOS UNIDOS:

Preventa para fans – Martes 16 de Enero 10 am – Jueves 18 de Enero 10 pm (PT)

Preventa exclusiva para titulares de la tarjeta Citi® – Martes 16 de Enero 12 pm – Jueves 18 de Enero 10 pm (PT)

Preventa Live Nation/ Ticketmaster- Miércoles 17 de Enero 10 am – Jueves 18 de Enero 10 pm (PT)

Venta al público en general – Viernes 19 de Enero 10 am. ** Hidalgo, San José y Los Ángeles salen a la venta a las 12 pm (PT)

FECHAS CONFIRMADAS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ:

Miércoles, Marzo 7, 2018 – Hidalgo, TX – State Farm Arena

Viernes, Marzo 9, 2018 – Houston, TX – Smart Financial Centre

Sábado, Marzo 10, 2018 – San Antonio, TX – AT&T Center

Domingo, Marzo 11, 2018 – Dallas, TX – Toyota Music Factory

Miércoles, Marzo 14, 2018 – Kansas City, MO – Sprint Center

Jueves, Marzo 15, 2018 – Chicago, IL – Allstate Arena

Sábado, Marzo 17, 2018 – New York, NY – Radio City Music Hall

Domingo, Marzo 18, 2018 – Boston, MA – Wang Theatre

Martes, Marzo 20, 2018 – Toronto, ON – Sony Centre

Viernes, Marzo 23, 2018 – Denver, CO – Pepsi Center

Sábado, Marzo 24, 2018 – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

Miércoles, Abril 4, 2018 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins

Viernes, Abril 6, 2018 – Phoenix, AZ – Comerica Theatre

Sábado, Abril 7, 2018 – Las Vegas, NV – Park Theater

Domingo, Abril 8, 2018 – San José, CA – SAP Center

Jueves, Abril 12, 2018 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Viernes, Abril 13, 2018 – San Diego, CA – Viejas Arena

Sábado, Abril 14, 2018 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl

FECHAS EN MÉXICO, COLOMBIA Y PUERTO RICO (A la venta ya):

Miércoles, Febrero 7, 2018 – Guadalajara, MX – Auditorio Telmex

Sábado, Febrero 10, 2018 – Monterrey, MX – Arena Monterrey

Martes, Febrero 13, 2018 – Puebla, MX – Auditorio Metropolitano

Sábado, Febrero 17, 2018 – Ciudad de México, MX – Arena Ciudad de México

Viernes, Febrero 23, 2018 – Bogotá, Colombia – Centro de Eventos Autopista Norte

Sábado, Febrero 24, 2018 – Medellín, Colombia – Plaza de Toros La Macarena

Viernes, Marzo 2, 2018 – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico