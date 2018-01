Khloé Kardashian sorprende bailando en la calle con seis meses de embarazo

La socialité llevaba puestos unos altísimos tacones

Las hermanas Khloe y Kourtney Kardashian se organizaron para sorprender a su hermana Kim con un “flash mob”, esto mientras filmaban para su reality show “Keeping Up With The Kardashian”.

Así lo capturó el lente del portal de farándulas TMZ.

Pero lo que nadie se esperaba era que en pleno baile callejero, la menor del trío, Khloe, quien tiene cerca de seis meses de embarazo, se uniera a la comparsa y a Kourtney con tremendos tacones.

Aunque no bailó mucho, se atrevió a dar algunos pasos, dejando ver claramente su barriga, producto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson.

El baile es lo mejor.