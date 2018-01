Ampliación de los programas bilingües para nuestros estudiantes más jóvenes

Cuando se trata de la educación de nuestros estudiantes, lo mejor es empezar lo antes posible. Un año adicional de educación puede cambiar el curso de la vida de un niño. Los niños asimilan una gran cantidad de información en los primeros años de su vida: son como esponjas, absorben todas las palabras que oyen, todas las interacciones en las que participan y todo aquello que ven. Lo que aprenden en los primeros años de su vida sienta los cimientos para que les vaya bien en la escuela y en la vida. Si no llegamos a ellos cuando tienen tres o cuatro años, perderemos la oportunidad de contribuir al desarrollo de competencias importantes, en especial la habilidad de aprender un segundo idioma. También habremos perdido una oportunidad para que las familias participen en los salones de clases.

Por esta razón la Ciudad de Nueva York ha creado Prekínder para Todos (Pre-K for All), que proporciona prekínder gratuito, de gran calidad y de todo el día para todos los niños de cuatro años. Lo que supone que casi 70,000 niños de esa edad obtendrán estos cimientos básicos, que incluyen el aprendizaje de 1,000 palabras nuevas, experimentar cómo interactuar y jugar adecuadamente con los demás y la preparación para kínder. En la actualidad estamos ampliando la inversión en aprendizaje temprano mediante el programa 3-K para Todos (3-K for All), que ofrecerá educación gratuita de día completo a todos los niños de tres años de la Ciudad.

Cada vez que visito una de las escuelas primarias de la Ciudad pido ver las aulas de prekínder. Veo a los niños trabajar en espacios educativos alrededor de la clase, realizando proyectos de arte o de ciencias o incluso practicando un segundo idioma.

Este año hay 30 programas de prekínder en Idioma Dual, lo que sitúa a algunos de los estudiantes más jóvenes de nuestra ciudad en el camino hacia el éxito en un mundo plurilingüe y multicultural. Estoy encantada de que el año que viene vayamos a doblar el número de programas a 63, que estarán disponibles este otoño en español, bengalí, chino, ruso e italiano en los cinco condados.

En una clase en Idioma Dual, la mitad de los estudiantes habla el idioma que la clase está aprendiendo y la otra mitad domina el inglés. Las clases en Idioma Dual promueven un ambiente de aprendizaje que fomenta que se compartan vocabulario, culturas y tradiciones.

Poder hablar y escribir en un idioma diferente –así como comprender una cultura distinta– es una mejora sustancial para nuestros estudiantes y familias. Como estadounidense de primera generación que comenzó la escuela sin hablar inglés, conozco de primera mano las dificultades a las que se enfrentan los Estudiantes que Aprenden Inglés cuando pisan por primera vez un aula. Pero esas dificultades quedan eclipsadas cuando se las compara con los numerosos beneficios que, como educadora, madre y abuela, y especialmente como líder, me ha proporcionado crecer siendo bilingüe. En una ciudad y una sociedad globales, la próxima generación de líderes –en los negocios y en el gobierno– tendrá que conocer y entender más de un idioma y más de una cultura.

La educación en Idioma Dual también fomenta la participación de los padres en el salón de clases. Todos los meses, las familias se reúnen para informarse de qué está pasando en la escuela y para compartir ideas sobre cómo ayudar mejor a sus hijos en casa. Prekínder también ha dado a decenas de miles de padres la oportunidad de volver al trabajo y a la vez ahorrar un dinero que de otro modo tendrían que haber gastado en cuidado infantil. Por lo que todo son ventajas para los estudiantes y las familias.

Cuando visito las escuelas de la cuidad, escucho a menudo a familias que solicitan más programas de Idioma Dual, incluyendo de prekínder. Al duplicar los programas de prekínder en Idioma Dual, un número nunca antes visto de familias disfrutará los beneficios del Idioma Dual en un momento más temprano de la carrera académica de sus hijos. Y nuestros estudiantes obtendrán esa importante base de la educación temprana en dos idiomas, en lugar de en uno solo.

La ampliación de la educación de prekínder en Idioma Dual es una parte importante del trabajo que estamos llevando a cabo en las escuelas de la Ciudad de Nueva York; aceptando la diversidad de nuestros estudiantes y familias, haciendo las inversiones correctas en educación de la primera infancia, y preparando a nuestros estudiantes para el éxito profesional y en la universidad. Ahora, serán más los futuros líderes de nuestra Ciudad que partirán de una posición aventajada para convertirse en ciudadanos del mundo.

-Carmen Fariña es la canciller de Educación de NYC