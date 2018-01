Cáthia se llena de inspiración en las calles de NYC

La cantante de origen salvadoreño, recordada por su participación en La Voz, debutará material inédito en Queens

La cantante de origen salvadoreño Cáthia, conocida por su participación en la cuarta temporada del programa musical ‘The Voice’, de NBC y ‘Yo soy el artista’, de la cadena Telemundo, confiesa que sus más recientes composiciones albergan trozos de experiencias personales. Anécdotas y sentimientos, a ritmo pop, que tienen como escenario las calles de Nueva York.

Catherine Ochoa, oriunda de El Bronx, cuenta que trabaja en la composición y grabación de su nuevo material discográfico del que hará un adelanto este sábado durante un concierto, con guitarra en mano, en Sabor Latino de Queens. La función incluirá temas de su disco ‘Volar’ (2016) y tres de sus composiciones inéditas.

“Estoy llena de energías y de buenas expectativas. Me alegra mucho esta presentación porque es el comienzo de muchas otras y porque el público podrá disfrutar de un avance de lo que he estado haciendo. Será el estreno de estos temas que verán la luz por primera vez y que todavía no han debutado oficialmente en las plataformas digitales”, comenta la artista que tuvo a Shakira y a Usher como entrenadores durante su participación en The Voice.

Uno de sus temas preferidos dentro de la propuesta es ‘No me conoces’, canción con la que siente que piensa en voz alta, retratando una realidad propia, pero con la que espera que muchas personas puedan identificarse.

“Esta canción se refiere a la gente cree conocerte en lo personal, que cree conocer tus sentimientos a fondo, pero que se equivoca porque al final la única persona que puede conocerte en lo más profundo eres tú misma, nadie más”, añade Cáthia, ganadora de ‘Amateur Night’, en el Teatro Apollo en Harlem y graduada de Administración de Empresas con un enfoque en Música de Baruch College.

Cáthia, quien forma parte de la banda del cantante Prince Royce, recién regresa a casa luego recorrer escenarios con el intérprete de ‘Culpa al corazón’ y ‘Stand by me’, como parte de la gira titulada ‘Five’. Explica que acompañar en las voces a Prince Royce es una singular experiencia que le ha permitido reafirmar su dominio escénico y actuar en importantes escenarios.

“Ha sido un sueño trabajar con Prince Royce. Es muy disciplinado y talentoso, he aprendido mucho de él. Y son todas estas experiencias que he vivido hasta ahora en esta aventura musical lo que me impulsa a seguir. Estoy dedicada al cien por ciento a esta pasión que es la música y que es mi vida”, agrega la artista de 24 años que comenzó a tomar clases de canto lírico a los 12 años.

Al hablar de grandes satisfacciones, la artista también recuerda como un momento especial en su carrera su más reciente viaje a El Salvador y la cálida acogida que recibió.

“Nunca había tenido oportunidad de ir a la capital (San Salvador) y pude visitar la ciudad y llevar mis canciones cuando presenté el disco ‘Volar’. Fue maravilloso el contacto con la gente, aunque nací en Nueva York, he crecido con la cultura salvadoreña”.

En detalle:

Qué: Concierto de Cáthia

Dónde: 95-35 40th RD, Elmhurst

Cuándo: Sábado 20 a partir de las 10 p.m.

Entradas: Desde $16.80

Información: http://www.saborlatinony.com