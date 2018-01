VIDEO: Mira qué le pidió Jennifer López a Bad Bunny

El encuentro de ‘La Diva de El Bronx’ con el ‘conejo malo’ se dio durante el concierto de Wisin en el Staples Center de Los Ángeles

Ponte las pilas Bad Bunny, porque no todos los días una diva te pide en persona hacer una colaboración.

El artista urbano, uno de los más pegados del momento, quedó casi en shock al encontrarse backstage con la Diva de El Bronx Jennifer López y esta indicarle que le encanta su estilo y le gustaría hacer una canción con él.

“Oye, tenemos que hacer algo. Mándame algo“, le indicó López al ‘trapero’, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Claro que sí. Sería un placer“, le contestó tímidamente Bad Bunny.

La intérprete de “Waiting for Tonight” aprovechó también para felicitarlo por todo su éxito.

“Felicidades on all your success. You’re doing really awesome right now. I love it“.

El encuentro entre Jennifer López y Bad Bunny se dio el pasado sábado durante el concierto de Wisin en el Staples Center de Los Ángeles.

Mira aquí el video: