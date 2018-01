Alcalde reafirma que no se pedirá estatus migratorio a nadie en NYC

En medio del tenso clima sobre el futuro de millones de inmigrantes sin papeles, Bill de Blasio asegura que la Gran Manzana seguirá protegiendo a indocumentados

La ciudad de Nueva York seguirá protegiendo a los indocumentados, a como dé lugar, y las autoridades seguirán trabajando para que aquellos neoyorquinos que no tienen papeles se sientan seguros viviendo en la Gran Manzana junto a sus familias.

Así lo aseguró el alcalde Bill de Blasio, durante una conversación en el programa el Show de Bernie, sostenida en medio del tenso escenario que se vive en Washington sobre el futuro no solo de casi 2 millones de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores, sino también de sus familias, del muro fronterizo y del plan de la Administración Trump que quiere reducir considerablemente las peticiones de residencia de ciudadanos a familiares.

“El mensaje que damos en la ciudad de Nueva York es que respetaremos a todos, sin importar el estatus de su documentación”, comentó el Alcalde. “En Nueva York, medio millón de neoyorquinos, son neoyorquinos, no me importan las primeras instancias sobre su estado de documentación, son mis compañeros neoyorquinos. Les decimos que no les vamos a preguntar su estado de documentación. Nuestra policía no preguntará, ni lo hará durante décadas, ni las escuelas ni los hospitales públicos. Nadie les va a pedir un estatus de documentación. Queremos darles la mayor oportunidad de vivir una buena vida como cualquier otra persona”.

De Blasio también destacó que los 12 millones de indocumentados que se estima viven en el país, son vitales para la economía, y reiteró que en la Gran Manzana seguirán haciendo lo humanamente posible para evitar que haya inmigrantes de buen comportamiento deportados y más familias destruidas.

“Ahora estamos trabajando con nuestro Concejo Municipal, tenemos servicios legales disponibles para ayudar a las familias a luchar contra la deportación porque, saben qué pasa muchas veces, el que lleva el pan a la mesa en la familia es deportado y los niños se quedan relegados, lo que es lo más injusto”, agregó el mandatario, quien calificó de “estúpido para la sociedad”, la separación de familias que ha intensificado la actual administración federal.

“Y otra cosa de la que también estoy muy orgulloso es que tenemos una tarjeta de identificación que se ha convertido en algo muy positivo, el IDNYC”, dijo De Blasio al referirse al ID municipal. “Creamos un ID único para Nueva York, IDNYC sin, preguntar el estado de su documentación”.