Madre de dos niñas se convierte en estrella de Instagram por mostrar sus estrías y piel flácida

Los complejos físicos aumentan nuestras inseguridades y llevan a quienes los padecen a sufrir de baja autoestima

Una madre de 28 años de Michigan odiaba su cuerpo, sobre todo, después del embarazo.

Esto era así hasta que sus dos hijas le hicieron cambiar de opinión.

“A mis hijas les fascinaban las estrías y la piel flácida de mi barriga. Yo simplemente me veía gorda y no me gustaba a mí misma “, les contó Lisa Wilson a Caters News.

Sin embargo, tras pensarlo mucho, se dio cuenta de que no quería transmitirles ese mensaje a las pequeñas. No estaba bien que vieran que me avergonzaba de cómo se ve mi vientre por haberlas tenido dentro”, dijo.

Lisa solía esconder su vientre con ropa ancha. Sus hijas le han enseñado que no hay nada que esconder.

Su perspectiva ha cambiado y ve su barriga bajo una luz diferente. En lugar de considerarlo como una piel fea, lo ve como lo que le dio a sus dos hermosas hijas.

Lisa comenzó a tomar fotos de su cuerpo y publicarlas en las redes sociales. Ahora, tiene una gran cantidad de seguidores.

Sirve de ejemplo para todas, demostrando que debemos quitarnos los complejos. Ella da un paso más allá y quiere probar que también se puede ser sexy siendo mamá.

Se pueden tener defectos e inseguridades, pero lo bonito es que todo es real y auténtico.