Video: Donlad Trump se aplaude a sí mismo y se vuelve viral

Tras el discurso que pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para informar al Congreso sobre el Estado de la Unión, la tarde del martes, una escena se hizo repetitiva en las redes sociales.

La imagen de Donald Trump aplaudiendo su propio discurso, causó indignación en algunos sectores que lo sintieron como un acto de egocentrismo y de vanidad al considerar que se aplaudía a sí mismo.

Mientras la situación crecía en redes sociales, el portal Vice News aprovechó el momento para crear una edición de estos aplausos durante el mensaje y así logró ni más ni menos que 5 minutos y 41 segundos en los que Trump se aplaude.

Con sus consabidas muecas y ademanes, Trump giraba para mirar a quien acompañaba a sus desplantes y miraba con desprecio a aquellos que se quedaban sentados sin batir las palmas.

If there’s one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it’s that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m

— VICE News (@vicenews) 31 de enero de 2018