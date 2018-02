Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta durante este fin de semana del 'Winterfest', una fiesta familiar en El Bronx, una función gratuita del musical 'La canción' y de conciertos por toda la ciudad cargados de salsa, pop, jazz y reggaetón

Jueves 1

Clases y concierto de salsa

La salsa se convertirá en la reina de la noche en González y González con la música de‘Los Hacheros’, esta banda ofrecerá dos sesiones una a las 9:30 y otra a las 11:30 p.m. La admisión es $10. Previo al concierto puedes integrarte, además, a una clase gratuita de salsa, que comienza a partir de las 8:45 p.m. En 192 Mercer Street. Información: http://www.gygnyc.com

Viernes 2

Función gratuita de ‘La canción’

Harlem Stage presentará mañana ‘La canción’, un musical de la compañía Repertorio Español. La pieza cuenta la historia de ‘Rafa’, un hombre nativo de El Bronx. Esta producción cuenta con un repertorio de temas originales del rapero puertorriqueño conocido como Vico C. Gratis en Harlem Stage Gatehouse, 150 Convent Avenue, a partir de las 7:30 pm. Gratis, require de reservación. Información: harlemstage.secure.force.com

Concierto: Noche de reggaetón

Rompe con la rutina durante una noche consagrada al reggaetón en la discoteca La Boom, en Queens. Prepárate para bailar y cantar a todo pulmón junto al popular dúo puertorriqueño Baby Rasta y Gringo. A ellos también se sumará Cosculluela. La fiesta se completa con las mezclas de Dj Lobo y Dj Camilo. En el 56-15 Northern Blvd. 2Fl., en Woodside. A las 10:00 p.m. Entradas: desde $25. Información: http://www.ticketweb.com

Concierto: Rudy La Scala

El cantante venezolano Rudy La Scala traerá sus más grandes éxitos a Nueva Jersey en una función llena de nostalgia en la que interpretará canciones como ‘Mi vida eres tú’ y ‘El cariño es como una flor’. La cita es en Baru Lounge, 91 Fleming ave, Newark. A partir de las 9 p.m. Entradas desde $35. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Son de la Calle

Déjate llevar por la fusión de ritmos tropicales de Son de la Calle. La agrupación traerá a escena al percusionista dominicano Alex Díaz quien se encargará de mezclar sonidos del folclor dominicano, como el merengue con jazz y raíces afro cubanas. En Sound Of Brazil (SOB’s) en 204 Varick St. El grupo tendrá dos funciones, a las 8 y a las 10 p.m. Información: http://www.sobs.com

Sábado 3

Concierto: Marilyn Castillo

Acompaña a la cantante y compositora Marilyn Castillo en su próximo concierto en Guadalup Inn. Castillo, quien creció en la frontera México americana, ha compartido escenario con artistas como Bobby Cruz, Richie Ray, Arturo Ortíz y el mariachi Flor de Toloache. La cantante es además voz principal de Adderesound, una banda que creo en el 2011 junto al bajista y compositor Rudyck Vidal. De 8 a 11 p.m. Información: http://www.guadalupeinnbk.com

‘Barcelona se encuentra con Brooklyn’

La pianista española Eva Novoa presenta la quinta edición de la serie ‘Barcelona Meets Brooklyn’ junto al bajista japonés Masatoshi Kamaguchi, con la participación del baterista Satoshi Takeishi como invitado especial. Kamaguchi, radicado en Barcelona. Desde las 8 p.m., en IBeam Brooklyn, 168 7th St. Admisión: $15. Información: http://www.ibeambrooklyn.com

Bronx Winterfest

Asiste a un evento gratuito en El Bronx, en el que puede participar toda la familia. Esta fiesta que celebra la temporada invernal incluye en su agenda deportes, juegos y presentaciones musicales. El encuentro también ofrecerá muestras de karate, capoeira, rifas, talleres de manualidades y rutina de ejercicios. En St. Mary’s Recreation Center en St. Mary’s Park, ubicado en St. Ann’s Avenue y la calle 145th. Información: 718-402-5155

Explora el parque High Line

Este y todos los sábados puedes integrarte a un tour gratuito en el que podrás aprender sobre la historia del High Line. Durante esta aventura, que tiene una duración de 45 minutos, podrás conocer también detalles sobre el diseño y paisaje que distingue este parque elevado, construido sobre una antigua línea de ferrocarril. El punto de encuentro es Gansevoort Plaza en la calle Gansevoort, en Manhattan, de 12 a 12:45 p.m.

Ejercítate a ritmo tropical

Quema calorías al compás de grandes éxitos del merengue, la bachata y la salsa. Las clases, que se imparten todos los sábados y que se prolongarán hasta el 29 de diciembre, son aptas para principiantes y participantes de nivel intermedio. La serie titulada ‘Shape Up NYC’, se impartirá en Poe Park Visitor Center in Poe Park, en 2640 Grand Concourse, Bronx, de 9 a 10 a.m. Gratis, Información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 4

Concierto: Conjunto primavera

Disfruta de una noche al más puro estilo mexicano con el conjunto Primavera. La banda hará un repaso por su repertorio en el que incluyen los temas ‘Necesito decirte’, ‘Perdóname mi amor’ y ‘Hoy como ayer’. El conjunto Primavera compartirá escenario con Grupo Movido y Sierreno Antrax. A partir de las 10: 00 p.m., en El Palenque, 1880 Carter Ave, Bronx. Información: http://www.boletosexpress.com

Miércoles 7

Clases de milonga gratis

Aprende a bailar milonga bajo las instrucciones del productor, coreógrafo y bailarín Sergio Segura. Fundador de la escuela Strictly Tango, el artista ofrecerá un taller en el Centro Recreacional Highbridge Park, como parte de la serie Dance Away the Night que organiza NYC Parks. En el 2301 de Amsterdam Avenue, Manhattan. De 6 a 8 p.m. Para reservar cupo en esta clase gratuita y abierta a todos los niveles, escribir a trevor.merk@parks.nyc.gov