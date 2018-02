Natalia Lafourcade y ‘Coco’ quieren evitar la maldición de Jorge Drexler en los Oscar

La mexicana espera que no le impidan interpretar la canción de Coco en español durante la entrega de los Oscar, no como pasó con Drexler en 2005

Fue en 2005 cuando el cantautor uruguayo Jorge Drexler ganó el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original con el tema “Al Otro Lado del Río” de la cinta Diarios de Motocicleta, convirtiéndose en el primer (y único) músico de habla hispana en ser nominado y lograr el galardón.

A Drexler, sin embargo, los organizadores de los Oscar le impidieron subir al escenario a cantar su canción, pues le consideraban un “desconocido” en Estados Unidos, por lo que pensando en la audiencia eligieron a Antonio Banderas (que no es cantante) para que interpretara la canción acompañado por Carlos Santana en la guitarra.

La anécdota no tiene desperdicio, el hoy difunto Prince presentó el premio y Drexler subió al escenario0 y en lugar de dar un discurso, cobró revancha cantando a “capella” un fragmento de su canción ante la algarabía del público.

Hoy, la mexicana Natalia Lafourcade podría ser elegida para interpretar una parte en español de la canción “Recuérdame”, nominada por la cinta de Pixar, Coco, aunque la parte en inglés la cantaría Miguel, quien realizó la versión para el mercado estadounidense.

La cinta que se basa en la festividad mexicana del Día de los Muertos y que hace referencias a importantes a la cultura del país azteca, recibió esta nominación y se cree que lo correcto, por la temática, sería que la versión en español sea la interpretada.

Mientras Natalia espera que no le hagan lo mismo que a Drexler, automáticamente se descartó a otros tres artistas mexicanos que hicieron su versión de la canción en el soundtrack de la cinta, es decir, Carlos Rivera quien interpreta la versión original, así como Marco Antonio Solís y Gael García Bernal, a quienes no se les puede acusar de no ser conocidos en Estados Unidos como pasó con el uruguayo hace 12 años.

La canción fue escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez y sí, en su video promocional para Estados Unidos, contó con el dueto entre Natalia Lafourcade y Miguel, quien curiosamente, abajo del Río Bravo es totalmente desconocido.