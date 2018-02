Joven crea tutorial de WhatsApp para su abuelita y se vuelve viral

La mujer explica a su familiar cómo enviar mensajes y audios a través de la App

Una joven quería estar en contacto con su abuelita que se iba de vacaciones por lo que escribió en una hoja de papel un tutorial sobre cómo enviar mensajes y audios en WhatsApp, el cual compartió en su cuenta de Twitter y la imagen se hizo viral.

La joven identificada como Meli Corbetto compartió en su cuenta de Twitter @melicorbetto su peculiar “tutorial” que le escribió a su abuelita Chicha y bromeo al respecto.

“Le hice una guía a mi abuela de 82 años para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el MoMA o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y que mi abue no pueda aprender”, escribió en su cuenta la joven en un tuit que acompañó con la imagen del tutorial.

Meli llamó al tutorial “guía para el celular de Chicha”, y el mensaje ha sido retuiteado más de 2,000 veces.