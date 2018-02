Última amenaza de Trump pone a temblar a 12 países

Trump promete severas sanciones a países que no reciban de vuelta a ciudadanos deportados de EEUU

Nueva amenaza de Donald Trump prende las alarmas en el mundo entero. En la última misiva el magnate amenazó con severas sanciones y aranceles, hasta incluso cortar la ayuda financiera a los países que no acepten acoger a los ciudadanos de su nación que hayan sido deportados por Estados Unidos, entre los que se encuentran China y Cuba, según informes.

“Si no los aceptan, impondremos sanciones a esos países. Impondremos aranceles a esos países. Los aceptarán tan rápido que les dará vueltas la cabeza”, dijo Trump durante una visita a una división de la Oficina de Protección de la Frontera y las Aduanas (CBP, en inglés).

“Simplemente impondremos aranceles a sus bienes que entren aquí, y los aceptarán en dos segundos. Hay mucha gente de esos países, y los aceptarán” cuando sean deportados, agregó el presidente.

“Y otra cosa, damos mucha ayuda a algunos de esos países. Y a esos países, les dejaremos de dar ayuda, y los aceptarán de vuelta instantáneamente”, subrayó.

Trump también amenazó en la misma reunión con cortar la ayuda financiera a los países que no eviten la entrada de drogas a los Estados Unidos, que no identificó.

El Gobierno de Trump ya impuso en septiembre pasado sanciones, que consisten en restricciones a la emisión de ciertos visados para entrar a Estados Unidos, a cuatro países -Camboya, Eritrea, Guinea y Sierra Leona- debido a su supuesta negativa a aceptar a sus ciudadanos cuando eran deportados.

Durante la visita de Trump a las instalaciones del CBP, el subsecretario de Estado de EEUU, John Sullivan, expresó al presidente su preocupación por los “problemas” que han surgido con algunos países cuando se trata de enviar a los inmigrantes indocumentados “al lugar de donde vinieron”.

Trump preguntó entonces cuáles son esos países, y el secretario adjunto de Estado para Asuntos Consulares, Carl Risch, le respondió que entre los países está “China, que tiene un largo historial de no aceptar” a sus emigrantes deportados.

Risch también mencionó a Camboya, Eritrea, Guinea y Sierra Leona, pero recordó que, en esos casos, las sanciones relativas a los visados que Washington impuso en septiembre “están funcionando”, y se están registrando “algunos avances”.

Trump replicó que “esos son nombres poco habituales, porque uno piensa más en términos de Suramérica que de Asia” cuando trata de imaginarse qué países no aceptan a sus emigrantes deportados.

Pero acto seguido, amenazó con imponer sanciones, aranceles o cortar la ayuda financiera, y pidió una lista de los países en cuestión para poder “resolver este tema económicamente”.

Según una información publicada en mayo pasado en el diario The Washington Times, que citaba fuentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE), hay once países que no cooperan con las autoridades migratorias estadounidenses a la hora de aceptar a los emigrantes deportados.

Son Cuba, China, Irán, Marruecos, Birmania, Vietnam, Laos, Camboya, Eritrea, Guinea y Sudán del Sur, además de la región administrativa especial china de Hong Kong.

Una alta funcionaria de ICE, Marlen Pineiro, dijo a ese diario que las autoridades de Cuba habían accedido a aceptar a los cubanos deportados en virtud de un acuerdo bilateral que firmaron con el Gobierno de Barack Obama, pero que el proceso estaba siendo lento.