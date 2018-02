Acusan de robo en México a nuera de exvicepresidente de EEUU

La famosa socialité estaba hospedada en un exclusivo hotel

Renee Rockefeller, la nuera del ex vicepresidente Nelson Rockefeller, fue descubierta robando en un hotel de cinco estrellas en México.

La esposa de Mark Rockefeller, cuyo padre, Nelson, fue vicepresidente entre 1974 y 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford, estaba en un viaje a Punta Mita con sus amigos Tory Burch y Jamie Tisch para celebrar el cumpleaños de una mujer el fin de semana del Aniversario de Martin Luther King Jr.

Según numerosas fuentes consultadas por Page Six, Renee, que niega haber robado, estaba en el lujoso complejo St. Regis con amigos, pero los problemas comenzaron cuando ella fue de compras al igualmente elegante Four Seasons.

“Renee pagó un vestido por alrededor de $500 dólares con su tarjeta de crédito en la tienda de regalos del Four Seasons. Luego, inexplicablemente, ella tomó un par de pendientes baratos y los puso en su bolso o bolsillo”, contó el testigo. “Renee fue detenida por elementos de seguridad y le dijeron que hay imágenes de ella robando, tomadas con la cámara de seguridad”.

Ella lo negó, luego se dio cuenta de que había sido atrapada y devolvió los objetos robados y aunque no fue arrestada causó un gran escándalo entre su grupo de amigos, quienes no podrían creer los hechos.

Renee le dijo a Page Six en correos electrónicos: “No es cierto… todo no es mentira… FALSO. Vamos a involucrar a nuestros abogados”, afirmó, aunque sus representantes no respondieron a la conocida publicación de trascendidos.