Julián Gil no se presentó a ver a su hijo

El actor dejó plantado a su hijo

El pasado sábado Julián Gil tenía que haberse presentado en el Centro de Desarrollo Infantil Cristina Pacheco, de la Ciudad de México para estar en convivencia con su pequeño hijo Matías, sin embargo el actor de la telenovela “Por amar sin ley“, no se presentó tal y como lo había anunciado en la ocasión pasada que fue a ver su hijo en esta institución de gobierno.

En aquella ocasión el actor dijo que no volvería a ver a su hijo en estas condiciones porque no se lo merece él, ni el pequeño. Además, agregó que no volvería hablar de este tema con los medios.

“No pienso en mi vida volver a ver a mi hijo en este Centro de Convivencia, porque no me lo merezco, no se lo merece Matías y la verdad es que no me hace sentir bien. Ya estoy cansado de las leyes, estoy cansado de su abogada, estoy cansado de ser víctima del sistema, he sido víctima de una abogada sin escrúpulos”, dijo molesto en aquella ocasión el ex pareja de Marjorie de Sousa.

El pasado sábado llegó el pequeño Matías al Centro de Convivencia en brazos de su nana (como lo dicta la ley), entraron a la Institución y en escasos 25 minutos volvieron a salir a toda prisa por la puerta trasera. La nana, quien no quiso decir ni una sola palabra, casi corriendo se fue a meter a un lujoso hotel que se encuentra enfrente de esta institución de gobierno, en donde se estaba un auto que los aguardaba en el estacionamiento. En menos de 10 minutos, pasó nuevamente la nana y Matías pero esta vez arriba de un auto blanco que los alejó por el Paseo de la Reforma.