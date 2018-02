¿Cómo saber si alguien espía tus conversaciones de WhatsApp?

¿Si tienes tu teléfono en la mano, cómo es posible que alguien pueda espiar tus conversaciones de WhatsApp?

Bueno, es posible si alguna vez utilizaste la versión web de esta aplicación, alguien con malas intenciones se apoderara de tus datos.

Esto puede pasar si dejaste abierta la sesión o si alguien le tomó una foto o escaneó tu código QR.

Hasta ahora era imposible saber si esto podía ocurrir y que tú te dieras cuenta de que eso pasaba, pero la nueva versión para iOS puede detectarlo.

La versión 2.18.10+ de WhatsApp, cuando inicies sesión en una nueva computadora, WhatsApp te enviará una notificación.

WhatsApp for iOS 2.18.10+: when you log in to a new computer, WhatsApp will send you a notification. pic.twitter.com/vhx8jTYTFC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 de febrero de 2018