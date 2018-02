El padre de Beyoncé atribuye el éxito de su hija a su piel clara

Mathew Knowles sigue dando de qué hablar por sus declaraciones

En la primera década del milenio, Mathew Knowles se convirtió en el cerebro pensante detrás del éxito de Destiny’s Child, el grupo femenino encabezado por su famosa hija Beyoncé, hasta que en 2011 la cantante decidió despedirlo como mánager después de que él se divorciara de su madre -Tina- tras concebir un hijo con otra mujer.

Eso no ha impedido, sin embargo, que el empresario siga opinando públicamente, siempre que se le presenta la oportunidad, acerca de la carrera de la estrella o de su vida personal. Ahora, sin ir más lejos, ha asegurado que el éxito de la artista en la escena comercial se debe en gran parte al hecho de que su herencia racial no resulta demasiado evidente a simple vista.

“Cuando se trata de artistas negras, ¿quiénes son las que consiguen que su música suene en la radio? Mariah Carey, Rihanna, la rapera Nicki Minaj, mis hijas (la propia Beyoncé y Solange)… y piensa en qué tienen todas en común”, comienza su alegato en la revista Ebony, permitiendo que sea su interlocutor quien ponga en palabras su teoría, para concluir: “¿Y crees que se trata de una coincidencia?“.

Las declaraciones de Mathew se han producido en el marco de la promoción de su nuevo libro, ‘Racism: From The Eyes Of A Child‘, en el que recuerda cómo le educaron para menospreciar a las personas de color, lo que en su opinión explicaría el hecho de que siempre se haya sentido atraído hacia mujeres de tez clara.

“En realidad, cuando conocí a Tina, mi antigua esposa, creí que era blanca. Más tarde descubrí que ese no era el caso, y que de hecho ella estaba muy en sintonía con sus orígenes étnicos”, ha recordado.