Empoderando a los estudiantes de idiomas para que den el primer paso

A pesar de las promesas y protecciones proporcionadas por nuestra condición de ciudad santuario, muchos de nuestros vecinos inmigrantes viven con gran temor hoy en día. Miembros de las comunidades de inmigrantes por toda la ciudad están dudando salir de sus barrios e incluso acompañar a sus hijos a la escuela. Ellos ven los efectos de las detenciones de ICE en sus amigos y familiares, así como en la comunidad en general. A pesar de este caótico entorno, sentimos hoy más que nunca que ahora es el momento de involucrar a los estudiantes adultos en clases de inglés. Solo a través de la confianza adquirida en el salón de clases es que estos adultos se van a poder sentir capacitados para protegerse a sí mismos y a sus familias.

Uno de los principios fundamentales del trabajo de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas es dar la bienvenida a inmigrantes y refugiados y ayudarlos a integrarse en sus nuevas comunidades. Recientemente, a la luz del clima incierto que estamos viviendo, hemos desarrollado una programación para el aprendizaje del idioma inglés (conocido por sus siglas en inglés como ESOL) para responder a las necesidades de aquellos que no pueden o no quieren salir de sus vecindarios. Muchos de los alumnos que conocemos han tenido acceso limitado a educación de tipo formal y se han tenido que enfrentar a requisitos más estrictos de programas tradicionales que son prohibitivos, como, por ejemplo, horarios de trabajo inestables y las responsabilidades familiares, las cuales se constituyen en una barrera para poder matricularse en algún curso. Además, es posible que estas personas aún no tengan la confianza o las herramientas para ser exitosos dentro de un entorno de educación tradicional.

A principios de enero de 2018, Caridades Católicas comenzó una clase de ESOL y Ciudadanía en Washington Heights diseñada para involucrar a miembros de la comunidad de todos los estratos y orígenes. A través de una estrecha colaboración con la división Alianza de Caridades Católicas, se identificó la necesidad de ofrecer clases de ESOL y para la preparación del examen de ciudadanía, y las clases se programaron los sábados cuando los adultos, quienes por lo general trabajan entre semana, se encuentran disponibles y cuando al mismo tiempo se lleva a cabo la programación para niños. Nuestro modelo flexible de inscripción abierta promueve la participación continua de los estudiantes adultos al animarlos a asistir a tantas clases como sea posible, al tiempo que reconoce que los adultos tienen muchas otras responsabilidades, y que, por lo tanto, pueden perder clases de vez en cuando. La ubicación del programa, la cual es la escuela local, es un espacio familiar y seguro para los residentes. Además, la estructura de clase conversacional y el enfoque de la instrucción ESOL centrado en el alumno le permiten al instructor responder a las necesidades de los estudiantes e incorporar contenido significativo y relevante. En la lección más reciente, los alumnos practicaron sus habilidades de conversación, una importante tarea diaria que ellos habían solicitado y que también es clave para la entrevista de naturalización.

Al participar en este programa, los estudiantes adultos adquieren las habilidades del idioma inglés y la confianza que es fundamental para involucrarse de manera segura y efectiva con su comunidad y su ciudad.

–Elaine Roberts es la directora de ESL, Servicios Comunitarios de Caridades Católicas