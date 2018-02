VIDEO: Reese Witherspoon habló con Oprah Winfrey sobre una ex pareja abusiva

La actriz aseguró que cortar con esa relación fue lo que le permitió tener más seguridad y confianza en sí misma

En una entrevista íntima con Oprah Winfrey, Reese Witherspoon habló sin tapujos acerca de su vida y reveló que en el pasado tuvo una relación en la que era abusada.

La actriz, de 41 años, reveló que tomar la decisión de dejar a su pareja fue una de las cosas más sabias que hizo para sentirse plena y seguir con su destino.

Según contó Whiterspoon, en su caso el abuso era psicológico y verbal, y hubo un momento clave que la hizo abandonar a quien era su novio. “Había una línea en la arena y la cruzó, mi cerebro hizo un click y aunque sabía que iba a ser difícil, ya no podía seguir adelante”, dijo.

“Era una cuestión profunda y yo era joven, muy joven. No podría ser la persona que soy hoy si no lo hubiese hecho, antes era muy diferente. El hecho de que yo me parara para enfrentarme por mí misma cambió quién yo era desde un nivel celular”, continuó relatando.

También reconoció que tomar esa decisión fue lo que le permitió tener más seguridad y confianza en sí misma. “Dejar atrás esas situaciones no es fácil porque vienen acompañadas de dudas internas, especialmente cuando alguien daña tu autoestima. La gente que me conocía en ese momento me decía: ‘Eres una persona totalmente diferente’. No tenía autoestima, ¿sabés? Y soy una persona diferente ahora, es una de las razones por las cuales me puedo poner de pie y decir, ‘sí, soy ambiciosa’. Porque antes alguien trató de sacarme eso“, apuntó.

Por supuesto que en las redes sociales no faltó quien no diera por sentado que Whisterspoon se refería a su ex marido, Ryan Phillippe, de quien se divorció en 2008 luego de casi una década de relación. Especialmente porque, en septiembre pasado, el protagonista de la serie Shooter fue denunciado por una ex novia de 21 años de haberla golpeado tras una fuerte discusión que mantuvieron en su casa.

Aun cuando las cosas entre Reese y Ryan -que se conocieron filmando la película ‘Juegos sexuales’- no terminaron del todo bien, ella aseguró en alguna oportunidad que “no cambiaría nada” de su pasado junto al actor.