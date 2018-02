Algunas cosas que puedes hacer para ayudar a los dreamers

Súmate a la presión sobre legisladores y gobierno en Washington y asiste a los jóvenes inmigrantes a lograr sus objetivos.

Cientos de dreamers están marchando en Washington DC y en otras partes del país para presionar al Congreso federal a apoyar una solución que les permita permanecer en este país una vez pierdan su estatus DACA y, al mismo tiempo, no se convierta en la deportación masiva de sus padres y familiares.

Pero hay cosas que cualquier persona puede hacer desde la tranquilidad de su casa o teléfono celular para ayudar en esta lucha, simplemente comunicándose por los medios sociales (Twitter, Facebook) o también telefónicamente con los legisladores que tienen la decisión en sus manos.

A menudo, esos legisladores toman su decisión de voto en base a lo que ocurre en sus distritos, y no necesariamente en el resto del país. Por eso, la organización New American Economy creó una herramienta online que ayuda a cualquier persona a ejercer presión sobre los políticos con actividades muy simples.

A continuación, tres pasos que puedes dar personalmente para ayudar a los dreamers

Comunícate con tu legislador, congresista y senador.

Las oficinas de los legisladores toman muy en serio las comunicaciones que reciben de los residentes de sus distritos y estados, y en esto no importa el estatus legal o de ciudadanía. Para hacerlo, coloque su dirección y zip code en esta página y con llenar un simple formulario con su dirección de correo electrónico, tendrá una carta para enviar a sus representantes.

Mira y distribuye este video sobre los dreamers.

Explora y comparte historias de un estado o distrito.

Puedes mandar un mensaje por medios sociales directamente a tu representante del congreso pidiéndole apoyar a los dreamers e incluyendo un video o historia relevante a su propia ciudad o región. Busca en el mapa que encontrarás aquí: http://imarch.us/

Donar a organizaciones como United We Dream

Buena parte del trabajo de presión que se lleva a cabo en el Congreso lo está organizando la coalición más grande de grupos dreamer de todo el país, una organización no lucrativa y no partidista que que representa a cientos de miles de jóvenes inmigrantes y que actualmente está presionando políticamente en favor de una solución para los dreamers que no resulte en la deportación de sus padres. Cualquiera puede donar para ayudar a UWD, hazlo en línea aquí.