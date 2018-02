Exnovio de Pamela Anderson crea ola artificial que puede cambiar el surf

Una maravilla de la ingeniería que puede llegar a los Juegos Olímpicos ¡No te pierdas el video!

Robert Kelly Slater es el surfista más popular de la historia. A punto de cumplir 46 años, el próximo 11 de febrero, este norteamericano oriundo de la Florida sigue compitiendo en el circuito más importante del mundo: Championship Tour de la World Surf League, en la que obtuvo 54 victorias y 11 títulos.

Es el favorito de la gran mayoría de los aficionados a ese deporte. No sólo por su influencia en el arte de dominar olas con una tabla, sino haber trascendido el mundo del deporte. Actuó en Baywatch y fue pareja de Pamela Anderson y Cameron Diaz. Pero Kelly no se quedó con los logros de su carrera y con la fama que cosechó durante tantos años. Él quiere seguir haciendo realidad sus fantasías. Por eso, acaba de crear la primera compañía de olas artificiales de California, a la que llamó “Kelly Slater Surf Ranch – Wave Co“.

Es una maravilla de la ingeniería. Olas creadas mediante palas sumergidas que arrastran agua, impulsadas por poderosos motores ubicados en un muelle que separa las dos rompientes.

Esta laguna o pileta de olas perfectas, les permite surfear a las personas que pueden pagar un costo significativo aunque las condiciones del pronóstico costero no sean favorables. Olas de tamaño standard (1,5mts), que rompen desde la derecha hacia la izquierda y viceversa, imitando a la madre naturaleza.

Varios de los mejores surfistas del mundo, como John Florence, Gabriel Medina, el legendario Gerry Lopez y Mick Fanning, entre otros, ya probaron su suerte en las olas artificiales de Slater y quedaron sorprendidos por los resultados logrados.

Este invento servirá para llevar el surfing -ahora olímpico- a los Juegos Olímpicos que se disputen en países que no tenga mar. Ahora las olas van a donde el hombre vaya.

Entre tantos éxitos en su carrera, este veterano de 1,75mt. de altura y robusta contextura física, supo también ganarse el corazón de la actriz y modelo más famosa de su época: Pamela Dean Anderson, protagonista la serie estadounidense Baywatch.

La relación comenzó ese mismo año, en 1992, mientras Kelly ganaba su primer título del mundo. Se conocieron cuando Kelly participó como actor en exitosa novela, en la que interpretaba el papel de Jimmy Slade, un surfista nómade que vivía en una camioneta amarilla. También tuvo otras relaciones mediáticas: Cameron Diaz, Gisele Bündchen y Bar Rafeli.

En cuanto a lo deportivo, entre 1994 y 1998, Kelly dominó el circuito mundial, siendo el único responsable de opacar a otros talentos como Sunny García (Hawaii), Rob Machado (USA) y Mark Occhilupo (Australia), entre otros. Fue, además, el surfista más joven en ganar un campeonato del mundo, con 20 años de edad, y el más veterano también, cuando recién había cumplido sus 39.