Espinoza Paz revela haber estado enamorado de Juan Gabriel

Espinoza Paz dijo haberse enamorado del Divo de Juárez; le gustaba tanto su forma de ser que quedaba encantado cuando lo veía relacionarse con las demás personas.

“Yo estaba enamorado de Juan Gabriel, de su forma de ser, de cómo contestaba, de cómo trataba a las personas, de cómo era; yo estaba hipnotizado y además me gustaba su música. Si él no me hubiera gustado como gustaba su manera de ser, a lo mejor no me hubiera gustado su música”, declaró.

Durante la presentación de su disco “Las compuse para ti”, el cantante dijo querer ser como Juan Gabriel; muy humilde, reconociendo sus virtudes y debilidades: “Nunca he tengo miedo a enfrentarme a lo que pueda suceder, ni me gustaba que me engañen, ni me gusta engañarme sólo; conozco mis debilidades, no soy el mejor cantante, no tengo la mejor voz; no soy el más guapo, lo reconozco, no me molesta ni me afecta saber lo que soy, he tenido éxito aún con esas debilidades”, afirmó.

Paz dijo sacarle mucho jugo a sus atributos físicos: “Ya tengo pelo para peinarme, sigo siendo igual de feo como toda la vida, lo único que si es que yo siempre me siento bien, siempre me siento joven, ahora en diciembre subí un poco de peso por los tamales y los panes en la tienda y los refrescos, subí como 4 kilos (como 9 libras), pero ya estamos trabajando para bajarlos. Lo que te lleva al éxito es otra cosa, es cómo te ve la gente, tu mirada, como la gente te percibe”, finalizó.