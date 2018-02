Exgalán de telenovelas que fue indigente se recuperó milagrosamente y ahora maneja Uber

Carlos Peniche ya no luce para nada así

En diciembre, la historia de Carlos Peniche conmovió al mundo del espectáculo. El ex galán de telenovelas fue encontrado viviendo como indigente en las calles de la Ciudad de México, atribulado por las adicciones y el olvido.

El sobrino del actor Arturo Peniche dijo a Ventaneando de TV Azteca haberlo perdido todo y no saber nada de su familia. Por eso, pasaba las noches a la intemperie, viviendo de lo que se encontraba.

Dos meses después de ese impactante reporte, el otrora actor se ha recuperado milagrosamente, ha dejado la calle y ahora tiene un trabajo.

.@LaRedCaracol​

¡De no creer! Carlos Peniche explicó las razones que lo llevaron a vivir en las calles: https://t.co/Sya8jdMCGE pic.twitter.com/9tQWi802nM — Caracol Televisión (@CaracolTV) February 14, 2018

“Todo ha sido maravilloso, es algo que no me esperaba. Ahora estoy chambeando con un amigo que me presta su carro y lo estoy trabajando como transporte privado. También tengo mi plataforma digital de servicio de taxi, aunque sólo me falta conseguir el auto y así tener un ingreso constante”, dijo a TV Notas el hombre de 41 años que recuperó su relación con su novia Paula Esmeralda.

Carlos había argumentado que su pareja le había quitado sus pertenencias, pero ahora todo está aclarado y ella lo apoya sin restricciones y las adicciones son cosa del pasado.

#Farandulazo Según una revista, Carlos Peniche ya cumplió dos meses sobrio, ya no es indigente y trabaja como chofer,está viviendo una nueva etapa de su vida, en la que tiene las ganas y ánimo para seguir adelante, pic.twitter.com/o21ZCTfDY2 — Raúl Brindis (@raulbrindis) February 15, 2018

“No, nada; afortunadamente, con el apoyo de mi novia, Paula Esmeralda, lo he logrado; voy poco a poco. Ella es cantante y en su trabajo me han ofrecido una copa o una cerveza, y les contesto: ‘no, gracias’”, expresó con una imagen limpia, muy diferente a las escenas de 2017.

Carlos no es el primer actor que se refugia en la conducción de Uber para tener un ingreso. Alejandra Procuna, actriz que participó en múltiples producciones de Televisa, dio la nota al revelar que por falta de trabajo se volvió chofer y ha prosperado.