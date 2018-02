Adamari López se propone rebajar unas 30 libras

La actriz y presentadora también habla de su maternidad

Sin dejar que las presiones la absorban, Adamari López comenzó a preparar su cuerpo, sea para una segunda maternidad, o simplemente para su buena salud.

Su primer paso fue hacer ajustes en la dieta e iniciar una rigurosa rutina de ejercicios con un entrenador personal, y aunque no quiere presionarse a sí misma, su meta es rebajar cerca de 30 libras y lograr llegar a las 110 libras.

“Todo empezó precisamente por ese deseo de ser mamá otra vez y de buscar estar saludable para poder seguir guiando a Alaïa en su camino de vida y para poder estar saludable si Papá Dios me da otra vez la bendición de ser mamá”, compartió la actriz en entrevista telefónica.

“Lo que he hecho es tratar de alimentarme mejor, dejar los refrescos, que yo estaba super refresquera y los eliminé nuevamente, y hacer el ejercicio, que estaba super vaga y no me había querido esforzar más”, detalló.

Tener una segunda criatura en su relación con el coreógrafo y bailarín Toni Costa es algo que, igualmente, está llevando sin prisa, “y si no pasa nada, pues tampoco pasa nada, ya estoy rebajando y al fin y al cabo es para mi beneficio, para mi salud y el beneficio de mi hija que me va a tener más ágil, más alerta, menos cansada, pero si se da sería una ilusión increíble de poder seguir llenando mi corazón del amor de mis hijos”.

López, de 46 años, será la invitada especial de la actividad “Vida después del cáncer del seno”, que tendrá lugar el domingo, 25 de febrero, desde las 8:00 a.m., en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino. Habrá una representación de médicos especialistas comprometidos con la salud de la mujer, incluidos radiólogos, oncólogos y cirujanos plásticos, y en el caso de la artista, ofrecerá su testimonio y recomendaciones a las pacientes, sobrevivientes y público general que se de cita.

“Voy a estar junto con los otros doctores hablando sobre cuál es el diagnóstico que le pueden dar, cómo se pueden hacer un autoexamen, alternativas de tratamientos, hablar de cómo se hacen las reconstrucciones de seno, porque también va a haber cirujanos y oncólogos”, especificó.

(Por: Rosalina Marrero-Rodríguez)