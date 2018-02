¡Así es el hombre perfecto!

Cuando un hombre es seguro, confía en ti, te permite crecer y no se siente intimidado por tus éxitos, más bien te apoya para que puedas alcanzar tus metas. Mientras que un hombre inseguro, te demostrará celos constantemente y tratará de controlarte en todo lo que haces.

Tiene un espíritu emprendedor. Quiere crecer y superarse en la vida. Tal vez no ha alcanzado grandes logros todavía, pero proyecta un buen futuro porque tiene grandes metas y está trabajando fuerte para cumplirlas. Por el contrario, un hombre conformista no tiene ambiciones, ni sueña con construir un futuro. No planifica su vida, y vive el “día a día”. Un hombre visionario significa progreso para los dos como pareja.