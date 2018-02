Partidos mexicanos ofrecen diputaciones y senadurías a cambio de votos

Políticos que antes eran acérrimos enemigos de un partido son ahora la cara visible y el atractivo del mismo

MEXICO.- Los partidos mexicanos impusieron como diputados y senadores a quienes les garantizarán votos, sin pensar en la agenda legislativa del país, razón por la cual se ve ahora a políticos que antes eran acérrimos enemigos de un partido como cara visible y atractivo del mismo, observan analistas.

Por ello se impusieron en las listas plurinominales del congreso (donde no se necesita ser votado) a personajes chapulines (que van de un partido a otro), a rebeldes como una mexicoamericana acusada de secuestro o una ex indigenista mal hablada o un sempiterno líder sindical que ha sido símbolo de corrupción desde hace 10 años.

“Sin incluir las listas del Partido Revolucionario Institucional (que aún no presenta sus cartas), tanto Morena como el frente del PAN-PRD quieren nuevos liderazgos que permitan sumar sectores del electorado más amplios de los que ya cuentan los candidatos presidenciales’’, observó el analista legislativo Khemvirg Puente.

“El corportativismo y clientelismo (voto en masa según intereses en común guiados por dirigentes) siguen siendo una realidad en México y por eso los partidos políticos usan a ciertas figuras para sumar votantes’’, coincidió Karla Valverde, analista política de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Así se explica que el partido Morena, haya garantizado una curul a Napoleón Gómez Urrutia quien huyó a Canadá desde el 2006 para no enfrentar acusaciones por un presunto desvío de 55 millones de dólares en el sindicato minero. “En el gremio tienen mucha fuerza y puede sumarle votos a López Obrador’’, explica Puente.

De igual manera se entiende la garantía de un escaño a figuras desgastadas por el ejercicio de gobierno pero aún con muchos seguidores como Miguel Ángel Mancera, quien aspiró a ser candidato presidencial, pero le cedió el camino a Ricardo Anaya por el frente PAN-PRD.

Las conductas de lealtades a los líderes es otra recurrente para saltar al congreso. Ahí están la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota; el penúltimo dirigente del PAN Damian Zepeda; Kenia López, ex asambleista, ex diputada y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. “Anaya quiere gente leal, es poco proclive a la crítica y así los premió’’, dijo Valverde.

Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo con prosélitos que lo han seguido por años desde diversos frentes y al mismo tiempo cuentan con gente en ciertos ámbitos como el ex asambleísta Martí Batres; la ministra Olga Sanchez Cordero (quien ha dado vuelo desde el ámbito judicial a sus propuestas) o Nestora Salgado, quien puso de cabeza al gobierno federal a mediados del sexenio de Enrique Peña al levantarse en armas como autodefensa.

“Lo que menos ha importado es la experiencia legislativa’’, subraya Puente. “En el PRD, por ejemplo, se echó mano de la gente pues muchos huyeron a Morena‘‘.

Ahí quedó Emilio Alvarez Icaza, quien empujó varias embestidas contra el gobierno federal al ocupar la dirección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el ex candidato a gobernador del estado de México, Juan Zepeda.

Sobre nepotismo aún no se puede hablar: los líderes de los partidos suelen poner a sus hijos y otros parientes como suplentes de las plurinominales y luego mover al titular para hacerlo más discreto.