Silvia Navarro pierde en Premios TV y Novelas y los fans enfurecen

Silvia Navarro dio cátedra de actuación en “Caer en tentación” debido a la complejidad de su personaje y escenas fuertes. Es por eso que sus fans la querían premiar con un galardón en Premios TV y Novelas 2018, pero no fue así y Maite Perroni ganó en la categoría de Mejor Actriz Protagónica.

Tras anunciar a la ganadora, Navarro se convirtió en tendencia en Twitter con seguidores de la actriz enfurecidos y protestando.

Cabe decir que Silvia Navarro nunca ha asistido a esta premiación en los años que lleva en Televisa ya que no cree en ellos. Aunque no está confirmado, se dice que si las actrices no asisten a la gala, le dan el trofeo a otra actriz que si esté en la audiencia.

¡Mira aquí los comentarios de la gente!

#SilviaNavarro la Meryl Streep mexicana — Iaura Bozzo (@Iaura_bozzo) February 19, 2018

No me extraña que se lo hayan dado a la Perroni, hoy en día importa más asistir que obtenerlo por merecerlo! Fraude un año más, igual #SilviaNavarro está por encima de estos premios #PremiosTvyNovelas2018 ☺ — SαntielFCO || Navarro Ferro (@SantielFCO) February 19, 2018

#fraude silvia navarro se lo merecia …te amo maite pero la neta se lo merecia silvia #SilviaNavarro. #FraudeTVyNovelas — luis mario martinez (@luismario_mtzz) February 19, 2018

Creo que #SilviaNavarro en los #PremiosTVyNovelas es la versión de Leonardo DiCaprio en los #Oscars 🏆💔🙌 — Pancho M. (@FreyAttack13) February 19, 2018

Pues ya lo había dicho @silvnavarro "en esos premios ganas si vas, y yo no voy a ir"

Ni modo, pero lo que cuenta es que nosotros sabemos que ella es la mejor actriz de México, y no necesita de un reconocimiento de este tipo para probarlo. #FraudeTVyNovelas #SilviaNavarro — Yeezuz (@Yeezuz90) February 19, 2018

Ctm esto fue fraude la mejor es @silvnavarro. #SilviaNavarro. Ella se lo merecia ella si es una actriz de verdad… #FraudeTVyNovelas — luis mario martinez (@luismario_mtzz) February 19, 2018

La culpa del robo a #SilviaNavarro la tienen los fans de Rebelde 🤦🏻‍♀️ — Camren Today (@Today_Camren) February 19, 2018