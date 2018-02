Esta actriz quedó ‘embelesada’ con Chris Martin sin saber quién era

Entérate de quién se trata

La oscarizada y siempre irreverente Diane Keaton fue una de las invitadas más ilustres a la multitudinaria fiesta de cumpleaños organizada por la presentadora Ellen DeGeneres la semana pasada para celebrar por todo lo alto sus 60 primaveras, todo un acontecimiento del que ahora la intérprete no ha dudado en ofrecer jugosos detalles sobre lo que allí se vivió.

Como era de esperar, la estrella de Hollywood optó por el propio programa de televisión de la anfitriona para compartir algunas de las sensaciones que le había dejado una velada tan especial, entre las que sin duda destaca el flechazo instantáneo que experimentó Diane en cuanto vio con sus propios ojos al atractivo Chris Martin.

“Voy a hablar de Chris Martin. Estaba con Dakota, que es su pareja, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso él es guapísimo. Y tengo que decir que su cara ha mejorado con el paso de los años. Además, llevaba este sombrero que… Era para derretirse“, contó en medio de su entrevista de ayer lunes con Ellen mientras la humorista hacía todo lo posible por contener la risa.

Pero lo más curioso del encuentro fortuito entre Diane Keaton y el líder de la banda Coldplay es que la mordaz intérprete ni siquiera reconoció a su interlocutor después de haber intercambiado varias palabras con él y acabar rendida a sus pies. De hecho, tuvieron que pasar dos días más para que la artista finalmente se percatara de que había estado conversando con uno de sus grandes ídolos musicales.

“Ese fue el problema, que en esos momentos no sabía quién era. Simplemente le vi y me llamó la atención enseguida por lo guapo que era, pero no me enteré de que era Chris Martin hasta un par de días más tarde, cuando alguien me dijo: ‘¿Sabías que era él?’. Y no lo entiendo, ¿cómo no me pude dar cuenta de que era Chris Martin?“, bromeó en la misma conversación.

Afortunadamente para otra de las asistentes a tan entretenida celebración, la cantante Pink, la incombustible Diane no tuvo problema alguno a la hora de identificarla y, por tanto, pudo aprovechar la coyuntura para transmitirle su más sincera admiración.

“He visto a Pink muchas veces en televisión, y de repente me topo con ella en tu fiesta por pura casualidad. ¡No me podía creer que estuviera delante de Pink! Es una chica tan modesta… Y un verdadero encanto, al margen de su genialidad como artista. ¡Y qué voz tiene! La verdad es que me lo pasé genial”, ha explicado sobre su encuentro con la diva de la música, quien interpretó varias canciones para homenajear a Ellen durante el evento.