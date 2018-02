¿Por qué toda mujer debe optar por un labial rojo?

Porque no hay elemento del maquillaje que apele más a la sensualidad y a la pasión

Ava Gardner Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Linda Carter, Vivian Leigh, Gwen Stefani, Madonna, Megan Fox, Lily Collins, Rita Ora, Rihanna, Christina Aguilera y Reese Whiterspoon son solo algunas de las celebridades de diversas décadas que se han caracterizado por llevar la pasión en sus labios a través del lápiz labial rojo.

Y es que, ya sea mate o con un poco de brillo, se trata de una tonalidad clásica capaz de seducir a mujeres de todas las edades.

“El labial rojo humaniza y saca belleza. El color que más bonito queda es el que tiene un poco de azul en su ‘undertone’. Si el color es frío, los dientes se ven más blancos. Mientras más contraste creas, más puedes crear un efecto rejuvenecedor con tan solo aplicar un labial”, sugiere el maquillador David Lang.

El experto destaca que después de los 30 años, el proceso de envejecimiento de la piel hace que el tono del borde de los labios comience a perder definición, por lo que lo más recomendable es utilizar un delineador del mismo color del lápiz labial que hayas seleccionado. Si no tienes la habilidad para delinearte los labios, Lang sugiere utilizar el dedo y sobre el color aplicar un poco de brillo.

Para encontrar ese tono que mejor le asienta a tu color de piel, Lang aconseja tomarte el tiempo necesario para probarte diversas fórmulas de las distintas casas de belleza hasta encontrar el adecuado.

“Con los años, aprendí que prefiero ver arruga y flacidez, pero no dejar los labios sin color. Pintar los labios es importantísimo, porque el color les da fuerza y dinamismo. La gente le tiene miedo al rojo. A mí me parece que el rojo es pasión y decisión. Cuando veo a una mujer con los labios rojos, tengo mucho respeto desde que entra porque se atrevió a ponerse un color tan sensual que no la dejará pasar desapercibida”, afirma Lang.

Por su parte, el maquillador Víctor Noble señala que “una boca roja siempre va bien con ojos bien delineados al estilo ‘cat eye’ que se lleva sin mucha sombra para que el ojo se vea más limpio. A esto le añades dos capas de mascara”.

Este tipo de maquillaje también requiere cejas bien definidas, aunque abundantes tal y como dicta la moda.

Mientras que el maquillador Charlie Vázquez, añade que la textura del labial es muy importante para lograr tu objetivo. Si buscas una apariencia más sofisticada, el mate es la opción más certera, además de que tienen la ventaja de que duran por más tiempo en los labios. Por el contrario, si deseas un estilo más juvenil, la fórmula con un poco de brillo es la ideal.

Volumen y simetría

Aunque en muchas ocasiones el color rojo te da esa seguridad que necesitas o simplemente ayuda a levantar tu ánimo, para unos labios hermosos es importante que exista simetría y volumen.

“El foco de atención en la parte superior de la cara, son los ojos. Cuando la gente, consciente o inconscientemente, quieren ver si estás cansada o la edad que tienes, miran tus ojos. Pero, fuera de los ojos, el otro foco de atención son los labios. En las personas que están en su mayor capacidad reproductiva, los labios se engrosan, se ponen más rojos y eso es un signo de juventud”, explica el cirujano oculoplástico José Raúl Montes.

Por eso, al utilizar soluciones inyectables para modificar la forma del labio, el cirujano busca recrear ese ese aspecto juvenil. Para los labios lo recomendable es usar un producto no permanente, porque el rostro va cambiando con el paso del tiempo, por lo que la solución inyectada también debe desvanecerse.

En los labios recomienda utilizar Vollure y Volbella, que son productos a base de ácido hialurónico que, al igual que el colágeno, son sustancias que son parte de la estructura que compone la piel. Se integra perfectamente como una gelatina y hace que el labio se vea natural.

La clave para que los labios se vean bien está en inyectar la solución en la zona de transición. Montes explica que existe una línea de transición que marca un área más seca y otra más húmeda en el labio, siendo el punto medio entre esas dos áreas el lugar donde procura inyectar.

El galeno destaca que este tipo de procedimiento es muy popular entre mujeres de diversas edades. Mucha gente joven, de manera conservadora, buscan realzar sus labios con este tipo de procedimiento sin ensancharlos demasiado.

“Gente de 40, 50 y 60 años o más lo buscan para restaurar lo que se va perdiendo. Porque en esa área no solamente se va perdiendo el volumen de la mucosa, que es lo rosado, sino también el músculo, las glándulas se van achicando, los dientes se van perdiendo y la mandíbula se va retrocediendo. Todo es un proceso involutivo, todo se mete hacia adentro y uno quiere sacarlo para que el rostro se vea más joven”, añade Montes.

Además, en personas de más edad, inyecta en el área del centro, pues si lo hace en todo el labio, alarga la sonrisa y eso le da un aspecto más envejecido. También es importante verificar si la distancia entre la nariz y el labio es muy larga, pues eso da una apariencia de mayor edad. Montes explica que con la edad el soporte del hueso se va perdiendo y el labio se mete hacia adentro y ese espacio se alarga. Ópticamente se puede crear la ilusión de un espacio más corto cuando se inyectan las columnas que van desde el borde del labio superior, en el área del arco de cupido, hacia arriba. “Mi técnica en vez de inyectar la columna completa, inyectas solo la parte de abajo”, menciona.

“De todos los procesos que hago, no he visto uno que empodere más a la mujer que hacerse los labios. Puedo poner Bótox, las puedo operar o hacerle procedimientos en el área de los ojos, pero cuando la mujer se ve los labios más llenos, lo que quiere es pintarlos y seguir caminando para comerse el mundo”, concluye el director médico de José Raúl Montes Eyes & Face Rejuvenation.