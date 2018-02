Critican a Karla Souza por seguir trabajando con Gustavo Loza, su presunto violador

"El Rey Midas de la TV" negó las acusaciones y confesó haber tenido una "relación sentimental" con la actriz

La revelación de la actriz mexicana Karla Souza, acerca de la violación de la que fue víctima en los inicios de su carrera por parte de un productor cimbró al mundo del espectáculo en México y al conglomerado de medios Televisa.

En declaraciones con Carmen Aristegui en CNN, la actriz de “How to Get Away with Murder” detalló que hace 12 años un productor la acosó durante la filmación de una serie y la agredió sexualmente. “Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, dijo entre lágrimas.

A menos de 24 horas de las declaraciones y sin que Souza haya expresado el nombre de su agresor, Televisa culpó al director Gustavo Loza y se deslindó laboralmente en su principal espacio noticioso.

Comunicado sobre tema relacionado con la denuncia de Karla Souza pic.twitter.com/SZAlVdktpX — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) February 21, 2018

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”, expresó la periodista Denise Maerker.

“Televisa no tolerará este tipo de conductas”, agregó leyendo un comunicado.

Loza, conocido como “El Rey Midas” de la televisión, se deslindó de los señalamientos que tachó como sin fundamentos: “Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @ NTelevisa_com y de @ DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @ KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente”.

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) February 21, 2018

Además, Loza emitió un comunicado en el que instó a la actriz mexicana a nombrar a su agresor para que él pueda limpiar su nombre.

“En primer lugar debo aclarar que Karla, no ha hecho ningún señalamiento en mi contra; es decir que no existen imputaciones directas contra mi persona en ninguna de sus expresiones y/o entrevistas”.

“Por alguna razón que desconozco y sin haber señalamientos directos, Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva; provocándome un descrédito y daño moral de difícil o imposible reparación”.

“Le pido respetuosamente (a Karla Souza) que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima, no queden impunes”, concluyó Loza.

Gustavo Loza habría trabajado con Karla Souza en la filmación de la serie “Los Héroes del Norte” y una década después en la exitosa película “¿Qué culpa tiene el niño?”.

En entrevista con Radio Fórmula, Loza aceptó que compartió hotel con Souza durante la grabación de “Los Héroes del Norte” y mantuvo una relación sentimental con ella, pero nunca la violó.

“Trabajamos tiempo después, yo me pregunto, ‘¿qué mujer buscaría a su violador años después?'”, dijo el productor que aseguró que Karla Souza ha estado en su casa muchas veces y conoce a su familia.

“Seguimos trabajando, fueron varios proyectos, ella ya estaba casada, nos hicimos socios… viajamos (durante la promoción de la película)”, estableció el ejecutivo de televisión.

Estos datos han dividido las opiniones y han desatado el escándalo.

1.- Sólo como dato, Karla Souza acusó de violación a Gustavo Loza, hace 12 años en los inicios de su carrera, hace poco más de uno, grabó con el su segunda producción más importante, "¿Que culpa tiene el niño?" Acaso no te alejas del violador de inmediato. Algo no cuadra. — Miguel Cervantes™ (@MikeCervant24) February 21, 2018

A ver, pendejines, se los explico con bolitas: Si Karla Souza volvió a trabajar con Gustavo Loza después de ser violada por él no fue "por gusto", sino porque la industria de cine y TV en México es minúscula. Tengan tantita empatía y dejen de culpar a la víctima. — Manu L. Ibarra (@Manuel_Ibarra) February 21, 2018

-Karla Souza no dijo el nombre del director que abusó de ella hace 12 años

-Televisa dice que investigó y cortó relación con Gustavo Loza

-Gustavo Loza dirigió ¿Qué culpa tiene el niño? hace apenas dos años Ya no entendí… — Jaime Ortega (@jmeortega) February 21, 2018

Si Gustavo Loza violó a Karla Souza hace 12 años ¿por qué trabajó con él otra vez? https://t.co/Ni72ExRmPC — Maverick (@VegaBrit) February 21, 2018

@goliveros esto fue mucho después del acoso denunciado no? https://t.co/35lApah76i — Raymundo Yanez (@raymundoyanezc) February 21, 2018

Amigos, famosos y público en general se manifestó sobre la tardanza en su denuncia:

He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente.

Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos. — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) February 21, 2018

Karla Souza y cualquier mujer que hable sobre una experiencia personal de acoso/abuso/violación, lo haga al momento o años después, nombrando o no al abusador, es más valiente que cualquiera de los que fiscalizan esa denuncia desde la comodidad de un tweet. — Enrique Torre Molina (@ETorreMolina) February 21, 2018

Si quieren saber por qué las mujeres, muchas veces, no denuncian a sus agresores sexuales, les recomiendo leer las reacciones de algunas personas respecto al caso de Karla Souza. #MéxicoMacho. 🙄 — Belén (@EsaBelens) February 20, 2018

Karla Souza denunció su abuso sexual 12 años después.

12 años después, porque a veces no logras si quiera reconocer que fuiste abusadx.

12 años después, porque es tan vergonzoso y doloroso para algunas personas, que lo ignoran por método de defensa.

12 años después por miedo. — ale ale xander (@aleaIexander) February 21, 2018

cuando me manoseó un cabrón en el set de una película con las cámaras corriendo, tuve pánico por meses. me convencí de que estaba exagerando. luego, me aterré de que no me creyeran porque quién me iba a querer manosear a mi. no me imagino lo que pasó karla souza todos estos años. — andrea ortega-lee (@manchita) February 21, 2018

¿Por qué no dice el nombre de su violador Karla Souza? Mientras no hayan responsables concretos y costos concretos, la violencia vs las mujeres queda impune. https://t.co/16qJ3aWTBG — Sabina Berman (@sabinaberman) February 20, 2018