María Celeste Arrarás recordó así los 30 años de Premio Lo Nuestro

Tremendo #TBT Con mi querida @myrkadellanos cuando presentamos la 1era alfombra roja de la TV hispana para #premioslonuestro “Noche de Estrellas”. Aquí con un vestido de @silviatcherassi que me encanto. Hoy Myrka vuelve a presentar la alfombra roja y le deseo MUCHA SUERTE.

A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on Feb 22, 2018 at 6:13am PST