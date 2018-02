Agente policial que no detuvo al atacante en Florida defiende su trabajo

Renunció al departamento luego de haber sido suspendido sin sueldo

Scot Peterson, el agente armado que estaba asignado a la escuela secundaria de Florida cuando ocurrió el tiroteo mortal la semana pasada, “cree que hizo un buen trabajo” porque reportó la masacre y dio una descripción del atacante, dijo un alto dirigente sindical el jueves a su nombre.

El agente estaba “consternado” por el tiroteo que mató a 17 personas, pero cree que cumplió con su deber, según Jim Bell, presidente de la Asociación de policías del condado Broward. Con 33 años de carrera, Peterson no era miembro de la organización, pero sus jefes le pidieron a Bell que lo contactara como intermediario.

Peterson renunció al departamento luego de ser suspendido sin sueldo por el alguacil del condado de Broward, Scott Israel.

Según Israel, Peterson se mantuvo fuera del edificio durante el ataque y no enfrentó al agresor.

Israel afirmó que decidió suspender a Peterson luego de ver un video que mostraba las acciones del funcionario durante el incidente. El alguacil dijo que no difundiría el video en este momento y que podría no hacerlo, “dependiendo de la acusación y el caso criminal”. No informó si Peterson, quien estaba asignado a la escuela desde 2009, enfrentaría cargos criminales.