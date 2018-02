Descubre si tu estación del Subway será cerrada

El número de usuarios sigue bajando, aparentemente por deficiencias en el servicio

Cinco estaciones adicionales del Subway serán cerradas temporalmente en los próximos meses en Manhattan y El Bronx, según el último anuncio de MTA, además de las cuatro que ya habían sido informadas esta semana y del cierre total de la Línea L previsto para 2019, durante año y medio.

Adicionalmente, el complejo de Penn Station, que incluye estaciones en 7ma y 8va avenidas, será modernizado sin cerrar al público. Se estima que las obras en las seis nuevas estaciones anunciadas costarán $ 240 millones de dólares.

En todas las paradas se harán reparaciones como parte de la polémica iniciativa de mejoras que anunció MTA hace dos años, promovida por el gobernador Andrew Cuomo. En general el plan ha enfrentado meses de creciente oposición por parte de los usuarios y algunos miembros de la junta directiva de MTA que creen que el programa le da prioridad a reparaciones cosméticas en vez de mejorar el rendimiento del servicio de trenes o agregar elevadores en estaciones que aún son inaccesibles para la población dispacitada.

Funcionarios de la MTA dicen que las reparaciones mejorarán los problemas de señal, seguimiento de problemas e infraestructura. Las obras y fechas variarán ligeramente en cada estación, e incluirán impermeabilización, reparaciones de pasamanos, pisos y paredes, instalación de relojes sobre el arribo de los trenes, iluminación LED, Wi-Fi y puntos de ayuda, entre otros. “Es un programa que nos permite hacer un trabajo esencial para preservar estas estaciones para las próximas generaciones”, explicó un comunicado de MTA. “Esto nos permitirá entrar y salir, haciendo el trabajo más rápido en el transcurso de meses en lugar de años”.

En total, los cierres se darán en las siguientes estaciones:

En Manhattan:

-34th St en el complejo de Penn Station (líneas A/C/E/1/2/3/LIRR). Sólo en este caso las reparaciones se harán sin cerrar la estaciones.

-23rd St líneas F y M

-57th St línea F

-28th St línea 6

-72nd St líneas B y C

-86th St líneas B y C

-110th St línea B y C

-163rd St línea C

En El Bronx:

-174th-175th St líneas B y D

-167th St línea líneas B y D

En Brooklyn:

-Toda la línea L (abril 2019-julio 2020)

Previamente, tres estaciones de la línea R en Brooklyn ya fueron renovadas.

Aparentemente por defiencia en el servicio y el surgmiento de otras alternativas de transporte, el número de pasajeros en el subterráneo de NYC disminuyó en 2017 por segundo año consecutivo, comentó hoy Andy Byford, presidente de la autoridad de transporte de la ciudad (NYCTA), quien ha apoyado los planes de cierre temporal de las estaciones.

“Si hubiera concluido en mis hallazgos que esto sólo estaba abordando la estética, no lo apoyaría. Pero no lo es”, dijo Byford. “El problema fundamental aquí es el trabajo de reparación del estado de conservación”.

MTA informó que movilizó a 1.700 millones de personas el año pasado, 30 millones menos que en 2016, cuando el número bajó por primera vez en una década.