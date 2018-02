La medida desesperada de Chivas ¿Buscan a Paco Gabriel de Anda?

El polémico analista de ESPN llegaría a contracorriente al Rebaño ¡Mira por qué!

GUADALAJARA, México – Antes de comenzar el entrenamiento de este martes con sus Chivas, el técnico Matías Almeyda reveló que él solicitó la contratación de un asesor deportivo que se sume a su cuerpo técnico, pero desconoció las pláticas que la directiva ya sostuvo con Francisco Gabriel de Anda.

“En realidad no tengo idea, en su momento hablé con Jorge (Vergara) y quedó en ‘stand by‘, me dijo que había que tomarse un tiempo y estamos esperando el tiempo”, aclaró el pastor de las Chivas.

El estratega argentino reconoció que él habló por su cuenta con Benjamin Galindo, a quien propuso como asesor que se sume a sus colaboradores.

“Lo único que yo puedo decir es que me junté con Jorge y con Benjamin Galindo, y quedó en “stand by”, la idea era tener a Benjamin, una persona que jugó en este club, que le dio muchas cosas importantes, fue entrenador, conoce muy bien lo que es Chivas por adentro, por afuera y después no se más nada, no sé si Jorge e Higuera se habrán reunido con otra gente”, explicó el “Pelado”.

Sin embargo, la tarde del lunes trascendió que Vergara e Higuera se entrevistaron con Gabriel de Anda, hoy analista de ESPN, a quien le propusieron sumarse al organigrama como directivo, cargo que en teoría estaría a la par en el rango de jerarquías a la que tiene el entrenador.

Almeyda insistió en que no necesita a nadie por encima de él en la oficina.

“Yo acá fui claro cuando hablé y dije que director deportivo no necesitamos, sí a alguien que me apoye, que me ayude, pero no con el título de director deportivo y Jorge también lo sabe”, afirmó.

¿Entonces quién está buscando a este nuevo colaborador y qué función o perfil debe tener?

“En realidad es una persona que debería colaborar con muchísimos temas, no solamente con sentarnos y preguntarle a ver como vio a mi equipo”, respondió Almeyda.

“Hay muchos temas acá adentro por resolver y que al haberme hecho cargo yo de muchos de ellos, hay momentos en los que no los puedo seguir, entonces necesitaba de ese tipo de persona, consultar también la parte futbolística, yo tengo a siete personas en mi cuerpo técnico a la cual les consulto y cada quien cree en mi cuerpo técnico y hay quien no, después no sé… muchos de ustedes (dijo a los reporteros) quieren que haya un director deportivo, desde hace un año me están diciendo ¿o no?, me quieren poner a un director deportivo y está bien”.

La conferencia de prensa fue sugerida por reglamento de Concacaf, al ser mañana el duelo de vuelta de octavos de final ante el FC Cibao en la Concachampions.