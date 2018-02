Ahorrar es hacer buenas cuentas

La estabilidad financiera depende en muy buena medida de tener recursos para situaciones inesperadas

¿Cuántas resoluciones de primeros de año mantiene aún? Si la de ahorrar algo más que el año pasado se le ha caído de la lista, en esta semana se la vamos a recordar. Desde el día 26 hasta el 3 de marzo se celebra la llamada America Saves Week, coordinada por America Saves y el American Savings Education Council desde 2007. Se trata de una semana para promocionar el ahorro y que nos fijemos en cómo mejorarlo.

Y siempre se necesita mejorar.

De acuerdo con un reciente informe de Bankrate.com, el 33% de los americanos tienen menos ahorros para emergencias que deuda en su tarjeta de crédito. En este porcentaje hay un 21% que dice que debe más de lo que tiene ahorrado y un 12% que no tiene ni ahorros ni deuda.

Una elevada factura médica o un largo periodo de desempleo pueden forzar a una familia a tener que usar esas reservas, por eso hay que buscar una mayor estabilidad en los ahorros. No obstante, se está caminando en la buena dirección y en los ocho años que Bankrate ha analizado estos ahorros, se ha ido avanzando. De hecho, el 58% de los americanos dicen que tienen más ahorros que deuda en sus tarjetas y es la mejor lectura de esta variable en los últimos ocho años junto con la hecha en 2015.

En ese año, el 41% de las familias no tenían suficientes ahorros en metálico como para hacer frente a un gasto inesperado de $2,000. Y esos gastos son inesperados solo porque uno no sabe cuándo llegan pero llegan porque antes o después hay una factura del dentista, hay que reemplazar unos espejuelos, se rompe el carro, etc.

“Con la caída del desempleo están subiendo los ingresos de los hogares y más personas están haciendo progresos a la hora de incrementar los ahorros, reducir las deudas o las dos cosas”, explica el analista financiero jefe de Bankrate, Greg McBride. Más del 53% de los americanos están mejorando estos ahorros y el 40% “están más motivados para pagar deudas”. Esto es algo importante ahora que están subiendo las tasas de interés y muchos bancos han mandado notificaciones a sus clientes de que el APR de sus tarjetas se elevará en las próximas semanas.

Según ha detectado McBride en las estadísticas que maneja su empresa, el 3% no tiene como prioridad ni aumentar los ahorros ni rebajar la deuda. Este asesor financiero afirma que no tener ahorros de emergencia es vivir al borde del precipicio financiero.

¿Cómo ahorrar?

Algunas claves que ayudan:

Establecer un objetivo, el por qué del ahorro. Es más fácil trazar un plan de ahorro cuando se piensa en el destino del dinero. En el listado de estos objetivos no tienen que faltar el dinero que se separe para emergencias, para la pubilación o para la Universidad si este es un camino que se quiera recorrer o se quiera para los hijos. Más allá de eso, se puede ahorrar para comprar un carro, una casa, quizá unas vacaciones o por tener una ayuda en la temporada de compras de fin de año. Trazar una estrategia. En la organización America Saves, afirman que quienes establecen un plan de ahorro tienen el doble de probabilidades de tener éxito en su objetivo. La manera más realista de empezar es creando un presupuesto doméstico en el que se contabilicen los ingresos y los gastos para saber dónde se va el dinero. Los especialistas afirman que es mejor tomar el ahorro como un gasto y no como un objetivo que se tenga solo cuando sobra dinero del cheque. Decida cuanto quiere o puede ahorrar y piense que tiene tanta prioridad como el resto de sus pagos. Eso si, sea realista. Si se pone objetivos muy elevados es posible que la complicación le desanime. Si puede ahorrar $20 por semana, empiece ahorrando $10 y luego vaya subiendo. Ahorre automáticamente. Es la estrategia que se sigue con los planes de pensiones como el 401k y funciona. Cuando la cantidad destinada al ahorro sale directamente de su cuenta de banco cada vez que se deposite el cheque de su nómina, se siente menos la falta del dinero destinado al ahorro. Pague las deudas más caras. Una forma de ahorrar es no gastando o gastando lo mínimo. En ese sentido y dado que están subiendo las tasas de interés, si tiene deuda cara en su tarjeta, haga un esfuerzo por acabar con el balance porque de otra manera, crecerá. Si la deuda tiene una tasa de interés baja o ha podido hacer una transferencia de balance a una de 0% entonces, haga un plan que incluya devolución pero puesto que tendrá unos meses para rebajar el balance con cero costo aproveche también para ahorrar.

Algunas estrategias

Ahorre el cambio. Póngalo en una botella de entrada estrecha (de plástico, las de cristal se rompen cuando están muy llenas y es peligroso) y déjelo crecer con paciencia.

No compre por capricho. Examine si lo que quiere comprar es necesario o le gusta tanto como para dedicarle el ingreso de un número de horas de trabajo.

Fije con la familia y los amigos (sobre todo si hay niños) un límite de gasto para regalos.

Haga un pacto de ahorro con la familia. Con objetivos realistas y compartiendo la responsabilidad.

Compare precios y no solo en el supermercado. Desde las comisiones del banco hasta el seguro del carro.

Hay que negociar

Reducir los gastos es algo que ayuda a ahorrar pero hay algunos que parece imposible rebajarlos. No es imposible. Se puede negociar casi todo. Con la actitud y el mensaje correcto se puede conseguir que muchas facturas puedan estar, por un tiempo al menos, por debajo del precio de mercado.

La mayor parte de quien negocia consigue una reducción temporal de sus facturas. Una encuesta hecha el año pasado por CreditCards.com mostró que muchas personas que solicitaron mejores condiciones en sus tarjetas lo consiguieron. Algunos consiguieron una reducción de la tasa de interés y a otros se les eliminó una comisión.

Lo mismo ocurre en los bancos. Una de las comisiones más elevadas son las de sobregiro pero se puede optar a estar fuera de esta protección. Y si no lo está y en alguna ocasión ha tenido que hacer frente a esta comisión, es decir, no es un hábito, los bancos la suelen retirar.

Si no lo pide, seguro que no.