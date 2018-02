¿Está preparada la MTA para reemplazar la MetroCard?

Piden que la agencia se prepare desde ya antes de empezar a usar la nueva tecnología, para que no sea implementada de forma incompleta

La forma en que los pasajeros del Subway pagan en los torniquetes es más que una cuestión de conveniencia. Puede transformar completamente la experiencia del usuario cuando utiliza el transporte público, e incluso hacer que fluyan más rápido los viajes en el metro.

Las tarifas basadas en el tiempo y los transbordos gratuitos, dos temas básicos en el servicio de la MTA, solo fueron posibles con la llegada de la MetroCard. Ahora que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) planea reemplazar la MetroCard con un nuevo sistema de pago estilo ‘tap-based‘ [pagar solo acercando al torniquete una tarjeta de crédito o un dispositivo], los promotores quieren asegurarse de que la agencia trae consigo ideas innovadoras a la altura de la nueva tecnología.

“Algo tan simple como la introducción de una tarjeta ilimitada abrió las puertas de la ciudad. Hizo posible que alguien que paga una tarifa pueda ir tan lejos como quiera y tantas veces como desee”, dijo Nick Sifuentes, el director ejecutivo de la Campaña de Transporte Tri-estatal, en declaraciones recogidas por amNewYork. “Yo creo que aquí tenemos una situación parecida que potencialmente podemos conseguir con la nueva tarifa”.

Sifuentes es el co-autor de un informe realizado de forma conjunta con el grupo defensor TransitCenter que fue publicado este miércoles bajo el título “A New Way To Ride” (“Una nueva forma de viajar”), que exhorta a la MTA a que empiece a debatir la nueva política de tarifas al mismo tiempo que prepara la nueva tecnología. El reporte también sirve como breve sumario de algunas recomendaciones para la nueva política del Subway y sobre cuestiones fundamentales que deberían ser discutidas antes de los cambios, como por ejemplo la posibilidad de subir al autobús por todas las puertas, limitación en las tarifas y una nueva recopilación de datos para mejorar los desplazamientos. También se espera que la nueva tecnología ofrezca información más precisa sobre los tiempos de espera de metros y autobuses.

“La nueva tecnología trae muchas nuevas medidas que pueden hacer que los desplazamientos sean más rápidos y más favorables con la gente que usa este transporte todos los días”, aseguró Colin Wright, un asociado de TransitCenter y uno de los autores del informe. “Es importante que la MTA empiece a pensar en todas estas medidas ahora, mientras la tecnología está en su fase de desarrollo, para que no sean implementadas de forma incompleta”.

La implantación de la nueva tecnología del Subway comenzará en la primavera de 2019, con pagos a través de una tarjeta bancaria o un smarthphone que estarán disponibles en los accesos de las casi 500 estaciones del Subway y 600 líneas de buses. El sistema estará disponible en toda la ciudad para septiembre de 2020.