Una fiesta flamenca en la ciudad

El Flamenco Festival trae, entre otras novedades, a los guitarristas Pepe Habichuela y su hijo José Miguel Carmona y al Ballet Nacional de España, tras dos décadas desde la última visita de la compañía a la ciudad

Durante los próximos días la ciudad se transformará en escenario de una de las expresiones artísticas más emblemáticas de España. Desde mañana y hasta el 11 de marzo, en el New York City Center, se celebrará la vigésima quinta edición del Flamenco Festival, una fiesta que traerá una selección de los artistas y compañías más renombrados en este género.

Miguel Marín, fundador y director del encuentro, adelanta que aunque la danza es el aspecto del flamenco que tendrá más protagonismo, el festival ofrecerá una combinación de bailes, canto y música, a través de piezas en las que el público podrá explorar otros ángulos de este género.

“Esta edición nos llena de mucho entusiasmo, porque es una nueva oportunidad de llevar un trocito de España a Nueva York. El concepto en esta edición es el diálogo, la apertura, por lo que veremos el flamenco entrelazándose con artes y disciplinas como el jazz o músicas del mundo”, comenta Marín.

El empresario andaluz, adelanta que el festival abrirá con la participación del Ballet Nacional de España, dirigido por el coreógrafo y bailarín, Antonio Najarro, y que agotará tres funciones de su show ‘Suite Sevilla, pautadas para los días 2, 3 y 4.

“La agenda está llena de novedades entre las que cabe destacar que el Ballet Nacional de España regresa a Nueva York tras dos décadas desde su última visita. El programa continuará con la compañía Eva Yerbabuena, que trae ‘Carne y hueso’, los días 9 y 10”, agrega Marín sobre esta gala itinerante que ya agotó una temporada en Londres, Inglaterra y que además se presentará en otras ciudades de Norteamérica y Canadá.

El cierre de fin de semana en el New York City Center estará a cargo de Jesús Carmona, quien antes era bailarín principal del Ballet Nacional de España y que regresará a la ciudad acompañado, por primera vez, del Ballet Flamenco de Jesús Carmona.

“Jesús Carmona es una gran estrella. Nos enorgullece anunciar que presentará ‘Ímpetus’, una creación que sin dudas le ha afianzado como coreógrafo”, subraya el director del festín de flamenco que luego de concluir sus presentaciones en New York City Center seguirá la fiesta en otros escenarios, entre los que figuran Carnegie Hall, The Town Hall y Jazz at Lincoln Center.

En el Carnegie Hall está previsto, para el sábado 17, ‘Tempo de Luz’, una propuesta en la que se escucharán las voces de los artistas Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia. “Estamos inmensamente agradecidos de todos estos prestigiosos teatros que han abierto sus puertas al festival y a estos artistas que traen lo mejor de la cultura española”, indica Marín radicado en España y que vivió durante ocho años en Nueva York.

Fusión de emblemáticas familias

Dos icónicas familias musicales se reunirán en The Town Hall en lo que augura será una noche inolvidable de dinastías. Los guitarristas, Pepe Habichuela y su hijo José Miguel Carmona se encontrarán con Arturo O’farril, pianista, compositor y director de orquesta y su hijo el trompetista, Adam O’Farril.

“Estas dos prestigiosas familias, Habichuela y O’Farril, componen el espectáculo Legendary Musical Dynasties. Un show que sabemos que el público disfrutará mucho”, concluye Marín sobre el festival que incluye otras presentaciones, clases y laboratorios artísticos.

En detalle

Qué: Flamenco Festival

Dónde: New York City Center –131 W 55th St, New York, NY 10019

Cuándo: del 2 al 11 de marzo

Entradas: desde $35

Información: http://www.nycitycenter.org y http://www.flamencofestival.org