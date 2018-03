Las posibilidades de ‘Coco’ en los Premios Oscar 2018

Coco va de favorita al Oscar como mejor película de animación

Pocas películas han enamorado nunca antes tanto a la comunidad latina como Coco, una delicia de Pixar dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina. Y es que hablamos de la película más taquillera de la historia de México, país que retrata con máximo respeto y sensibilidad aun tratándose de una producción enteramente estadounidense.

No por casualidad, estamos ante la indiscutible favorita al Oscar a mejor película de animación, para el cual no debería tener rival al haberse hecho ya con el Globo de Oro, el BAFTA, once Annies de la International Animated Film Association (los máximos jamás otorgados por esta entidad) y todos y cada uno de los premios de los sindicatos cinematográficos estadounidenses. De hecho, se trata de uno de los Premios Óscar más cantados, al ser además la competencia escasa: Ferdinand (ambientada en España, cuya tradición torera critica duramente), The Boss Baby, The Breadwinner y Loving Vincent.

Además de este galardón, Coco está nominada en el apartado concerniente a mejor canción original gracias a la conmovedora “Recuérdame”(en inglés, “Remember Me”), compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes ya ganaron esta misma estatuilla por el pegadizo “Let it go” de Frozen (2013). Su triunfo aquí es mucho más complicado, pues ni la popular “This is Me” de The Greatest Showman ni la sensible “Mystery of Love” de Call Me by Your Name se lo pondrán nada fácil.

Hasta el momento, Pixar ha ganado ocho Premios Óscar a mejor película de animación (por Finding Nemo, 2003; The Incredibles, 2004; Ratatouille, 2007, WALL-E, 2008; Up, 2009; Toy Story 3, 2010; Brave, 2012 e Inside Out, 2014), pero sólo dos a mejor canción (“If I didn’t have you”, de Monsters, Inc., y “We belong together”, de Toy Story 3). Si Coco se hace con los Premios Óscar a mejor película de animación y mejor canción, emulará la doble victoria de la aclamada Toy Story 3. Es difícil, pero no imposible.