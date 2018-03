La Organización Mundial de Comercio pide que no se abra una guerra de tarifas

El director general de la OMC advierte de los riesgos de una recesión

Roberto Azevêdo, el director general de la Organización Mundial de Comercio, OMC, dijo el lunes que a la luz de recientes anuncios sobre medidas de política comercial, “vemos ahora un riesgo mayor y real de que rápidamente se provoque un aumento de barreras comerciales en todo el mundo“.

Azevêdo se refería a las tarifas a la importación de acero y aluminio anunciadas por el presidente de EE UU y que han sido contestadas por los mayores exportadores de estas materias primas con posibles medidas de represalias. El viernes, en un tuit que ha desatado las alarmas, Donald Trump explicaba que las guerras comerciales son buenas “y fáciles de ganar”. Es un punto de vista que no se comparte entre economistas, académicos y muchos políticos (mayoritariamente del partido conservador de Trump).

Azevêdo, de hecho, pedía que no se ignoren los riesgos de una guerra comercial y solicitaba que se pensara “sobre esta situación muy cuidadosamente” para evitarse. El director general de esta organización, que asegura las reglas del comercio mundial, avisó que de lo contrario puede llegarse a “una profunda recesión”.

Durante el fin de semana han intensificado las críticas a los planes de Trump de imponer una tarifa del 25% al acero y el 10% al aluminio, muchas de ellas de parte de políticos conservadores y otras de líderes de la Unión Europea y de Canadá (que son los mayores exportadores a EEUU de estos metales).

El lunes el líder de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, explicaba que hay mucha preocupación por las consecuencias de una guerra comercial y “pedimos la la Casa Blanca que no ponga en marcha este plan”. Ryan dijo que con la reforma fiscal se va a dinamizar la economía y no quiere poner en peligro esos avances.

Pero Trump no ha abandonado la iniciativa e inició la semana diciendo que Canadá y México no serán excepcionales en esa política global de barreras a la importación si no cierran un acuerdo “justo” en la actual renegociación del tratado del libre comercio, TLCAN. Además amenazó a la UE con tarifas en sus carros.

Los economistas en EE UU ya están haciendo cuentas. Moody´s recordaba que esta protección de la industria del acero y aluminio está diseñada para 140,000 trabajadores cuando hay unos 6.5 millones de trabajadores en manufacturas que precisan de unas materias primas que serán más caras, algo que puede perjudicar a estas industrias. MarketWatch daba cuenta de un estudio de Goldman Sachs que estimaba que General Motors y Ford podrían ver sus ganancias reducidas en $1,000 millones por las tarifas anunciadas por Trump.