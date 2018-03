El sexo de una sola noche que quieren las mujeres…

Sentirse satisfecha depende de tres factores, de acuerdo con estudio

Que tomen el primer paso y disfruten del sexo son dos de los requerimientos para que una mujer se sienta bien luego de haber tenido un encuentro de una noche.

Lo anterior forma parte de las conclusiones de un estudio realizado en Noruega, en el que se encuestó a 763 personas.

Contrario a las féminas, los hombres no se preocupan sobre quién da el primer paso, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada por estudiosos de Norwegian University of Science and Technology.

En lo que sí coinciden ambos géneros es en la importancia de que la pareja sexual no sea “incompetente” en la cama.

El doctor Leif Edward Ottesen Kennair, uno de los autores del estudio, indicó que la resistencia de las mujeres en tener intercambios sexuales casuales se debe al pasado evolutivo humano.

“Las mujeres en el pasado tenían mucho más que perder al tener sexo con una pareja sin compromiso; si ellas quedaban embarazadas, el hombre podía irse sin ningún costo de nada sino a su reputación, ya que ella sola tendría que criar al hijo”, dijo a The Sun.

El estudioso añadió que es más común que un hombre llegue al orgasmo durante estos encuentros.