Ladrón abatido por policía de compras en gasolinera en Brooklyn

NYPD busca al segundo ladrón, que huyó de la escena y está armado

Un hombre fue abatido y otro permanece prófugo tras el robo de una gasolinera en Brooklyn frustrado por un agente de NYPD que estaba de compras en el establecimiento, la noche del lunes.

El policía, fuera de servicio, estaba en su automóvil privado cargando gasolina asistido por un empleado, cuando dos hombres se acercaron armados con pistolas, según el reporte de NYPD. El incidente sucedió en Remsen Ave. cerca de Avenue D, en Canarsie alrededor de las 10:35 p.m.

Uno de los hombres exigió al policía y al empleado que no se movieran, mientras el otro ladrón ingresó a la tienda exigiendo dinero a un segundo empleado.

Cuando los dos hombres se iban a retirar de la gasolinera, el oficial se identificó como un policía y les dijo que se detuvieran. Cuando los dos ladrones se voltearon hacia él con armas en las manos, el oficial le disparó a uno de ellos en el torso. El segundo hombre huyó de la escena hacia la Avenue D, según el reporte.

El hombre que recibió el disparo fue transportado a The Brookdale University Hospital, donde fue declarado muerto a las 12:13 a.m. del martes. El revólver calibre 44 que portaba fue recuperado en la escena. El oficial fuera de servicio no resultó herido.

El prófugo que huyó armado fue descrito como un hombre de 6 pies de altura, visto por última vez con una sudadera con capucha gris y blue jeans.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-577-8477. También puede enviar un mensaje con la palabra CRIMES y luego ingresar TIP577, o visitar www.nypdcrimestoppers.com