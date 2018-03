Clippers de Los Ángeles se aferran a la octava plaza con uñas y dientes

Los Clippers de Los Angeles registraron una victoria frente a los Cleveland Cavaliers (116-102) con la que se aferran con uñas y dientes a la octava plaza de la Conferencia Oeste, la última que da acceso a los playoffs.

El alero Tobias Harris fue el máximo anotador de los locales con 23 tantos, aunque el jugador más completo de la velada fue DeAndre Jordan con 20 tantos y 23 rebotes. Por los Cavaliers destacaron LeBron James, con 25 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, y Jordan Clarkson con 21 tantos.

Los Cavaliers, terceros en el Este, tienen a Washington e Indiana a medio partido de su plaza, mientras que los angelinos demostraron su capacidad de reacción una vez más, ya que no pierden dos encuentros seguidos desde el 24 de enero.

🗣 Postgame Sound: “This is a good confidence win, but we have to bring it every single night like this, no matter who we play against. Tomorrow is a back-to-back game, so we have to do the same thing, handle our business and just stay on our game.” – @Tobias31 pic.twitter.com/RWdPY8Bk0U

— LA Clippers (@LAClippers) March 10, 2018