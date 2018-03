Una abuela de 93 años viaja de voluntaria a un orfanato en Kenia

La edad nunca debería ser un obstáculo para hacer lo que nos hace felices y para ayudar a los demás, como no lo es en este caso

Una abuela de 93 años en Noventa Vicentina, Italia, se dirige a Kenia para ser voluntaria en un orfanato.

Norma Irma había estado donando al orfanato, fundado por un misionero italiano, durante años.

Sin embargo, este año, las donaciones no fueron suficientes.

La nieta de Norma, Elisa Coltro, escribió un post sobre la historia tan inspiradora de su abuela en Facebook, con fotos enviadas por su madre, quien acompaña a Norma en su viaje.

“Esta es mi abuela Irma, una joven de 93 años que partió a Kenia esta noche”, escribió Coltro. “No a un centro turístico, sino para ir a un pueblo y ayudar a un orfanato de niños. Te lo estoy mostrando porque creo que todos nosotros debemos mantener siempre una pizca de imprudencia para para vivir y no solo para sobrevivir. Mírala … ¿Quién la detiene? La amo “.

Norma y su hija planean quedarse en Kenia por tres semanas.

“O tal vez mi abuela decidirá quedarse y no volverá”, le dijo Coltro al periódico italiano La Repubblica. “Es completamente posible, conociendo su gran corazón y su energía”.

