De esclavo a corredor olímpico, ahora se alista en las Fuerzas Aéreas

La situación en Sudán del Sur y los países vecinos escaló rápidamente hasta llegar convertirse en una emergencia humanitaria y un auténtico infierno para, sobre todo, muchos menores

Guor Maker ha vivido una vida extraordinaria.

Después de soportar infinidad de dificultades, que incluyen escapar de la esclavitud dos veces, Maker pasó a obtener una educación universitaria, compitió en los Juegos Olímpicos dos veces, y ahora se ha unido a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para devolver un poco de todo lo que él ha recibido hasta el momonto, según dice.

Refugiado de Sudán del Sur, Maker fue capturado y esclavizado dos veces durante sus primeros años de infancia.

“Cuando fui capturado, me obligaron a ser un trabajador esclavo”, dijo Maker. “Lavaba los platos o hacía cualquier otra cosa para poder vivir. Dormía en una celda pequeña y rara vez podía comer”.

Maker logró escapar de la esclavitud ambas veces. Finalmente, llegó a los Estados Unidos.

“Estaba muy emocionado de venir a EE. UU.”, dijo Maker a The AirForce Times. “Mirando hacia atrás a todo lo que mi familia y yo hemos soportado, es un milagro que lograsemos salir de allí”.

Una vez en los EE. UU., Maker se prometió a sí mismo que daría a sus futuros hijos una mejor infancia que la que él tuvo. “Y la única forma de hacerlo fue a través de la educación y la determinación”, dijo.

Mientras que aprender inglés era un paso crucial en su viaje personal, la carrera en la escuela secundaria de Maker realmente despegó cuando uno de sus maestros lo introdujo en carreras competitivas.

Maker continuó desarrollando sus habilidades para correr hasta el punto en que compitió en dos Juegos Olímpicos. Corrió en el maratón de hombres como atleta no afiliado en los Juegos Olímpicos de verano de 2012 en Londres. También dirigió la maratón masculina como atleta para Sudán del Sur en los Juegos Olímpicos de Verano 2016, en Río.

A los 33 años, Maker ahora es asistente dental en capacitación técnica, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Fuerza Aérea.

“Todas las cosas que he logrado se derivan de las oportunidades que los EE.UU. me han brindado”, dijo Maker, según el comunicado. “Cuando llegué a Estados Unidos, no tenía casi nada, pero con el apoyo y la oportunidad que este país me dio, he podido cambiar completamente mi vida”.

Maker espera unirse al Programa de Atletas de Clase Mundial de la Fuerza Aérea y eventualmente participar en los Juegos Olímpicos de 2020, donde tendrá la oportunidad de representar a su nuevo hogar y el país que tanto le dio, según el comunicado.

“Unirse a la mayor Fuerza Aérea del mundo ha sido un milagro absoluto”, dijo Maker. “No puedo esperar para ver qué me depara este próximo capítulo”.

Su historia es un gran ejemplo de superación.