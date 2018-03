Lynda Carter revela que sufrió abuso sexual

En una entrevista para el rotativo neoyorquino The Daily Beast, la actriz aseguró que el hombre que la violó ya fue demandado por otras mujeres

La actriz Lynda Carter, intérprete de “La Mujer Maravilla” en la serie de televisión de los años 70, reveló que fue objeto de una violación.

En una entrevista para el rotativo neoyorquino The Daily Beast, la actriz aseguró que el hombre que la acosó ya fue demandado por otras mujeres, pues ella en su momento no interpuso ninguna queja.

Dijo que le cree a todas esas mujeres que acusan de abuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al comediante Bill Cosby.

“Sea cual sea la pena para ese hombre, no será suficiente. No sólo me violó a mí, abusó de un montón de mujeres“, expresó Carter, pero no quiso aclarar si fue Cosby su abusador.

También señaló que en un momento de las grabaciones de la serie “La Mujer Maravilla” descubrió que alguien la espiaba a través de un orificio en su camerino. A esta persona sí la despidieron.

Pero la actriz contó que siempre vivió con el temor de que los hombres atentaran contra ella de una u otra manera.