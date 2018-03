Video: Niurka Marcos estalla y llama ‘cacatua’ a Mauricio Mejía tras asegurar cirugías en la cara

La "Mujer Escándalo" le gritó sus verdades al actor después de insultarla

Niurka Marcos es una mujer explosiva y no es por nada que se hace llamar la “Mujer Escándalo”. El lunes insultó a la nueva productora del programa “Hoy” y durante su intervención en “Un nuevo día” llamó cacatua al actor Mauricio Mejía.

La cubana y el actor mexicano fueron invitados por el matutino de Telemundo para hablar de cirugías. Este último se encontraba vía satélite desde Colombia con el doctor que lo operó para lucir un abdomen súper marcado.

El ambiente se empezó a poner tenso cuando la estrella de “Rica Famosa Latina” criticó a Mejía por haberse hecho la cirugía siendo tan joven.

“Mauricio tienes 35 años bebecito hermoso, cochita bebe dame unos pachitos a Mamá Niu“, dijo Marcos. “¿Qué vas a hacer cuando tengas 50 años baby? Tienes 35 años y la posibilidad de meterte al gym con un entrenador especializado y te va a poner ese cuerpo tan rico que tú tienes, maravilloso como te lo va a poner el cirujano”.

Mauricio le contestó y aclaró que es una persona disciplinada pero no estaba obteniendo los resultados que el deseaba. El actor dijo haber recurrido a la cirugía porque es una opción que los avances de la medicina da a la gente.

La vedette le sugirió a Mejía que se metiera al gym antes de hacerse eso, ahí es cuando este último aseguró que ella se había hecho trabajos en la cara.

“Entonces Niurka yo podría decir lo mismo de ti, tú también te has hecho cosas en la cara, aunque no lo quieras decir, tu hace tres años no estabas así”, replicó Mejía.

Niurka estalló contra Mauricio y le contó sus verdades: “Oye calla esa cacatúa, atiéndeme, mira a los 50 años no me hecho absolutamente nada en mi cara, pero como la vez que te voy a presumir el abdomen, mira mi pancita limpiecita impecable con 50 años, entonces yo no tengo que ocultarle a nadie de mis seguidores porque yo le grito a la gente que tengo 50 años, aunque yo con mis 50 años ya tendría la lógica autorización de la vida de hacerme lo que se me de la gana, pero yo con 50 te estoy diciendo a ti con 35 ¿Qué te vas hacer a los 50 si ya estas todo recortado?”.

Marcos además explicó como es que se conserva tan joven. “Mira no me tienes que tratar de ofender para defenderte tu, porque yo le digo a mi audiencia todo lo que me hago, yo voy al spa, lo que me hago en mi carita es plasma, radiofrecuencia, mascarillas, limpiezas, pero todavía no me he hecho alguna estiradera”, explicó.

Una vez Telemundo compartió el video de la entrevista en YouTube, Mejía volvió a atacar a Niurka en los comentarios y la acusó de ser mentirosa.

“Niurka miente, vean esa boca toda inyectada y los pómulos. Por Dios”, comentó en la plataforma digital.

